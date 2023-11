UEG encerra inscrições para Vestibular 2024 nesta segunda-feira (06)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) é uma instituição de ensino superior pública com sede na cidade de Anápolis, Goiás.

A instituição oferece diferentes oportunidades e ursos de graduação de qualidade para os seus estudos e, dessa maneira, atrai vestibulandos de todas as partes do país.

Todos os estudantes interessados em estudar na UEG devem ficar atentos: as inscrições para a próxima edição do Vestibular da instituição já começaram, mas terminam nesta segunda-feira, 06 de novembro.

Dessa forma, para que você ainda consiga realizar a sua inscrição, separamos um resumo com as principais informações sobre o Vestibular 2024 da UEG. Confira!

Vestibular UEG 2024: inscrições serão encerras nesta segunda (06)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular da UEG será encerrado nesta segunda-feira, 06 de novembro.

Os candidatos poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da UEG. Para dar início ao procedimento de inscrição, todos os estudantes deverão realizar login com número de CPF e senha ou cadastro na plataforma da UEG.

No momento da inscrição, o estudante deverá optar por uma Língua Estrangeira Moderna e também deverá indicar a necessidade de tratamento especial.

Após finalizar a própria inscrição, os candidatos poderão imprimir o comprovante de inscrição no Vestibular 2024 da UEG.



Ainda está com alguma dúvida sobre os procedimentos de inscrição no Vestibular 2024 da UEG? Então acesse o edital oficial do processo seletivo e confira mais informações.

Vestibular UEG 2024: taxa de inscrição

Será preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 50,00 para participar do Vestibular 2024 da UEG. O pagamento poderá ser efetuado até o dia 07 de novembro.

Porém, a UEG também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos foram aceitos pela instituição até o dia 13 de outubro. Puderam solicitar a isenção da taxa os candidatos que atendiam a um dos seguintes critérios:

Titular ou dependente no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

Doador de sangue e/ou medula óssea;

Doadora regular de leite materno.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa foi divulgado no dia 20 de outubro, enquanto o resultado final foi publicado pela UEG no dia 01 de novembro.

Vestibular UEG 2024: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular UEG prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos inscritos no processo seletivo. O exame será realizado no dia 03 de dezembro.

A prova será composta por 52 questões de múltipla escolha (objetivas). Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca organizadora.

Vestibular UEG 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a UEG está oferecendo 3.710 vagas distribuídas entre 31 cursos de graduação oferecidos pela instituição. Os candidatos já podem consultar a relação completa entre os cursos e o número de vagas no edital do processo seletivo.

É importante destacar que a UEG irá utilizar o sistema de cotas no Vestibular 2024. Para concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas, o candidato deverá indicar no formulário de inscrição a opção de cota na qual se enquadra. Veja quais são as categorias:

Candidatos que cursaram integralmente o en sino médio em uma escola da rede pública;

Candidatos negros

Candidatos indígenas;

Pessoas com deficiência.

Vestibular UEG 2024: publicação gabarito e resultados

O gabarito oficial preliminar da prova do Vestibular da UEG será publicado no dia 04 de dezembro. Caos necessário, candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito entre os dias 05 e 06 do mesmo mês.

Após a análise dos recursos, a UEG irá divulgar o gabarito oficial da prova objetiva no dia 13 de dezembro. A relação dos candidatos selecionados para correção da redação será publicada no mesmo dia.

O resultado preliminar do Vestibular 2024 da UEG será liberado no dia 17 de janeiro e serão aceitos recursos. Por fim, o resultado final será divulgado no dia 25 de janeiro.