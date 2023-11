UEMG abre período de inscrição

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) já abriu o período de inscrição para o Vestibular 2024, o processo seletivo visa o preenchimento de mais de 4 mil vagas para ingresso em diversos cursos de graduação no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o cronograma, a UEMG receberá as inscrições até as 23h59 do dia 28 de novembro (horário de Brasília). Poderão participar da seleção os estudantes que têm o ensino médio completo ou que estão em vias de concluir essa etapa da educação formal.

Veja a seguir como se inscrever para concorrer às vagas ofertadas e como será o processo de seleção dos candidatos!

Vestibular 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, a universidade está recebendo as inscrições de forma virtual. Nesse sentido, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da UEMG e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, o candidato deverá escolher uma opção de curso de graduação, escolher uma opção de língua estrangeira para a prova. Os estudantes também poderão escolher a cidade de realização da prova.

Os candidatos que desejam concorrer às vagas através da modalidades PROCAN, inclusão regional e pedidos de isenção da taxa de inscrição têm um prazo especial que vai até o dia 13 de novembro para realizar suas inscrições.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição até o dia 29 de novembro para efetivar o cadastro.



Isenção da taxa

A UEMG concederá a isenção da taxa de inscrição para estudantes de baixa renda. Nesse sentido, os candidatos de baixa renda ou estudantes/egressos que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas poderão solicitar o benefício.

De acordo com com edital, as solicitações serão recebidas até o dia 13 de novembro, exclusivamente por meio do site da UEMG.

Vestibular 2024: Provas

Para fins de classificação dos candidatos, a UEMG aplicará uma prova composta a partir das disciplinas do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, as provas do Vestibular 2024 serão aplicadas no dia 17 de dezembro. A aplicação acontecerá de forma presencial.

Haverá locais de prova nos municípios para os quais há oferta de vagas: Abaeté, Araguari, Belo Horizonte, Barbacena, Campanha, Carangola, Cataguases, Cláudio, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Guanhães, Ibirité, Ituiutaba, João Monlevade, Leopoldina, Passos, Poços de Caldas, Ubá.

De acordo com o edital, a UEMG aplicará uma prova objetiva composta por 50 questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e por uma proposta de redação em Língua Portuguesa. A avaliação abarcará conhecimentos de Física, Matemática, História, Química, Biologia, Geografia, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Além disso, haverá ainda testes específicos para os candidatos a alguns cursos. Nesse sentido, os interessados em uma vaga no curso de Música passarão pela Prova de Habilidades Específicas no dias 3 e 4 de fevereiro.

Oferta de vagas

Ainda conforme o edital, a oferta total da UEMG é de 4.595 vagas distribuídas em 54 cursos de graduação, visando o ingresso no 1º semestre letivo de 2024.

A UEMG reserva parte das vagas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas. Desse modo, há percentual de vagas exclusivo para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, para pessoas de baixa renda, para pessoas negras, população quilombola, cigana e indígena, e para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

