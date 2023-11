UENP recebe pedidos de isenção até 14 de novembro

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está com o prazo para envio dos pedidos de isenção da taxa inscrição referente ao Vestibular 2024 aberto. De acordo com o edital, a UNEP receberá as solicitações de isenção da taxa até as 23h59 do dia 14 de novembro.

A UENP prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para o candidato que for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 11.016, de 29 março de 2022.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão acessar o site da UENP e enviar todos os documentos solicitados para a comprovação dos critérios.

Segundo o cronograma, a UENP divulgará o resultado dos pedidos no dia 20 de novembro. Os candidatos com pedidos indeferidos poderão interpor recursos entre os dias 21 e 22 de novembro, através do seguinte endereço de e-mail: vestibular@uenp.edu.br. Após a análise dos recursos, a universidade divulgará o resultado final dos pedidos.

Vestibular 2024: Inscrições abertas

A UENP está ofertando mais de mil vagas para o ingresso de novos alunos em diversos cursos de graduação no primeiro semestre de 2024. As inscrições para o Vestibular 2024 já estão abertas. De acordo com o cronograma, o período de inscrição segue aberto até 23h59 do dia 5 de dezembro (horário de Brasília).

A universidade está recebendo as inscrições exclusivamente de forma virtual, por meio do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição no site da UENP. Poderão se inscrever os estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Médio.

O processo de inscrição conta com as seguintes etapas:



Seleção do curso pretendido, categoria de inscrição e local de realização da prova. Preenchimento dos dados pessoais e de contato. Preenchimento do questionário socioeducacional. Confirmação das informações prestadas. Finalização da inscrição e impressão do boleto bancário.

Para efetivar a inscrição, os candidatos não isentos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) até 6 de dezembro. Para os pagamentos feitos até 30 de novembro, a UENP concederá um desconto, de modo que o valor da taxa será de R$ 130,00.

Além disso, em uma ação de estímulo à formação docente, os cursos de licenciatura possuem uma taxa de inscrição diferenciada: R$ 50,00 até 30 de outubro e R$ 60,00 entre 1º e 6 de dezembro.

Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos, a UENP aplicará as provas compostas a partir dos componentes curriculares do ensino médio. De acordo com o cronograma, as provas do Vestibular 2024 serão aplicadas em 21 de janeiro de 2024, com início às 13h30 (horário de Brasília).

Conforme indicado no edital, a universidade aplicará as provas nos municípios de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.

A universidade aplicará uma prova objetiva composta por 60 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas de Biologia; Filosofia; Física; Geografia; História; Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira Moderna; Matemática; Química; e Sociologia. Além disso, os candidatos deverão responder a uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados

A oferta total da UENP é de 1.042 vagas para o ingresso de novos alunos no primeiro semestre de 2024. Há vagas para diversos cursos de graduação, como, por exemplo, Direito, Fisioterapia, Administração, Ciências Econômicas e Odontologia, entre

A universidade reserva 45% das vagas de acordo com as políticas de ações afirmativas da UENP, de modo que 20% são para estudantes egressos de escolas públicas; 20% para candidatos negros de escolas públicas; e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

O resultado do Vestibular UENP 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, será publicado até o dia 20 de fevereiro de 2024.

Acesse o edital do Vestibular 2024 para mais detalhes.