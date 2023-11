UEPA encerra inscrições para Prosel 2024 nesta quinta-feira (09)

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) é uma instituição de ensino superior pública que foi fundada no ano de 1993. A universidade possui sede em Belém, capital do estado.

O calendário da próxima edição do Vestibular (Prosel) da UEPA já foi divulgado e todos os estudantes interessados devem ficar atentos: o período de inscrições será encerrado nesta quinta-feira, 09 de novembro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com as principais informações sobre o Prosel 2024 da UEPA. Vamos conferir!

Prosel 2024 UEPA: inscrições serão encerradas nesta quinta-feira (09)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições será encerrado nesta quinta-feira, dia 09 de novembro.

Os candidatos poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site oficial da UEPA. Para dar início ao procedimento de inscrição, é preciso realizar login ou cadastro na plataforma.

Segundo as informações divulgadas pela UEPA, poderão participar do Prosel 2024 os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos:

Já concluíram o Ensino Médio ou estão concluindo a última série do Ensino Médio ou equivalente referente ao período letivo de 2023;

Fizeram as provas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2023.

Assim, os candidatos que ainda estão cursando a primeira ou a segunda série do ensino médio (“treineiros”) não poderão participar desta edição do processo seletivo da UEPA.



Ficou com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o edital do Prosel 2024 e confira mais informações sobre o processo seletivo.

Prosel 2024 UEPA: taxa de inscrição

Será necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 100,00 para participar do processo seletivo da UEPA.

Mas, a UEPA também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos foram aceitos até o dia 30 de outubro e poderiam ser enviados por meio do site do Prosel 2024.

Puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que atendessem a um dos seguintes critérios:

Candidatos que concluíram ou irão concluir ainda em 2023 o Ensino Médio em uma escola da rede pública de ensino no Estado do Pará;

Pessoas com deficiência (PcD);

Servidores da UEPA ou seus dependentes;

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico ).

O resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa foi divulgado pela UEPA no dia 01 de novembro e os estudantes puderam enviar recursos. Por fim, o resultado final e a lista dos candidatos contemplados foi divulgado no dia 06 de novembro.

Prosel 2024 UEPA: funcionamento do processo seletivo

Segundo as informações presentes no edital do processo seletivo, a UEPA irá selecionar os seus futuros alunos exclusivamente com base nas notas obtidas no ENEM 2023.

Dessa forma, a pontuação final dos candidatos no processo seletivo será calculada por meio da média aritmética das notas obtidas pelos participantes no ENEM 2023.

Prosel 2024 UEPA: vagas disponíveis

Nesta edição do processo seletivo, a UEPA está oferecendo 3.586 vagas para cursos variados. Do total, 1.438 vagas serão destinadas aos cursos ministrados na unidade da instituição em Belém/PA e o restante (2.148) para os cursos ministrados em outras cidades do interior do Pará.

Da vagas, 1.756 vagas serão destinadas aos cursos de Licenciatura e Bacharelado do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da UEPA e 990 vagas serão direcionadas para os cursos do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT). Também serão oferecidas 840 vagas para os cursos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS).

Além disso, é importante ressaltar que a UEPA irá utilizar o sistema de reserva de vagas (cotas) nesta edição do processo seletivo. As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

30% das vagas: estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em uma escola da rede pública de ensino;



20% das vagas: estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em escola pública e se autodeclararem negros ou indígenas;



50% das vagas: para os estudantes que cursaram ao menos uma série do ensino médio ou equivalente em uma escola privada.