UEPG aplica provas do Vestibular 2023 neste domingo (26)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) é uma instituição pública de ensino superior com sede na cidade de Ponta Grossa, Paraná.

Todos os candidatos inscritos no próximo processo seletivo da UEPG devem ficar atentos: as provas do Vestibular 2023 serão aplicadas neste domingo, 26 de novembro.

Assim, para que você entenda como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2023 da UEPG. Vamos conferir!

Vestibular UEPG 2023: provas acontecem neste domingo (26)

Conforme indicado no edital do processo seletivo, a UEPG irá aplicar uma prova presencial em três etapas para todos os candidatos inscritos no Vestibular 2023. Todas as três etapas serão realizadas neste domingo, dia 26 de novembro.

A primeira etapa é a prova vocacionada, que consiste em um exame de 45 questões sobre 3 disciplinas. As matérias presentes na prova irão variar conforme o curso escolhido pelo participante. Se um candidato optou pelo curso de Direito, por exemplo, fará as provas de Língua Portuguesa, História e Geografia.

A prova de conhecimentos gerais, por sua vez, será composta por 60 questões, sendo 5 perguntas para cada uma das 12 matérias presentes. Por fim, os candidatos também deverão fazer a prova de redação, que será composta por uma proposta de texto em modelo texto argumentativo-dissertativo ou artigo de opinião.

As provas do Vestibular 2023 da UEPG serão aplicadas nas cidades de Curitiba, Cascavel, Maringá e Ponta Grossa. Os candidatos irão realizar as provas em dois horários: das 08h até às 11h e das 14h às 18h.



Os candidatos já podem acessar os locais de prova, que foram divulgados no dia 26 de outubro. A UEPG divulgou o ensalamento em formato PDF e o documento pode ser consultado diretamente no site do Vestibular 2023.

Ficou com alguma dúvida sobre as provas? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular 2023 da UEPG e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular UEPG 2023: funcionamento das inscrições

As inscrições para o Vestibular 2023 da UEPG foram encerradas no dia 05 de outubro e todos os estudantes interessados puderam se inscrever somente de forma online no site da UEPG.

Os candidatos deveriam pagar uma taxa de inscrição de R$195,00 para participar do processo seletivo da UEPG. Mas, devemos ressaltar que a UEPG também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023. Porém, o prazo para solicitar o benefício terminou no dia 1º de agosto.

Vestibular UEPG 2023: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a UEPG está oferecendo 1.495 vagas para diferentes cursos ministrados na instituição.

Nesta edição do processo seletivo, a UEPG irá reservar vagas para candidatos com deficiência, candidatos autodeclarados negros e candidatos que estudaram em uma escola da rede pública de ensino. Do total das vagas, 40% será destinado para ampla concorrência (“sistema de cota universal”) e 60% para as categorias de reserva de vagas.

A lista com o número de vagas e cursos disponíveis pode ser consultada no Manual do Candidato do processo seletivo.

Vestibular UEPG 2023: livros obrigatórios

A banca organizadora da UEPG separou uma lista com os livros obrigatórios que serão cobrados pelas questões do Vestibular 2024. É fundamental que todos os candidatos realizem a leitura integral das obras indicadas.

Conheça os livros selecionados para esta edição do processo seletivo:

Clara dos Anjos – Lima Barreto;

Olgos D´Água – Conceição Evaristo;

Torto Arado – Itamar Vieira Junior;

Sentimento do Mundo – Carlos Drumond de Andrade;

Ay Kakyri Tama: Eu Moro na Cidade – Marcia Wayna Kambeba.

Vestibular UEPG 2023: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito da prova do Vestibular da UEPG será divulgado para os candidatos ainda neste domingo, 26 de novembro, a partir das 20h.

O resultado final do Vestibular 2023 da UEPG, por sua vez, será divulgado no dia 22 de dezembro. Os participantes poderão consultar a relação final de candidatos aprovados no site da UEPG.