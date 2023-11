UFAL recebe inscrições para Processo Seletivo Simplificado 2024

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) é uma instituição de ensino superior federal com sede na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas.

A instituição oferece diversas oportunidades para os seus estudantes e promove a seleção de novos alunos de diferentes maneiras ao longo do ano.

Os vestibulandos interessados em estudar na UFAL devem ficar atentos: a instituição está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado 2024.

Dessa maneira, para que você possa se inscrever e participar da seleção, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Processo Seletivo Simplificado 2024. Vamos conferir!

Processo Seletivo Simplificado da UFAL: inscrições estão abertas

A UFAL está com inscrições abertas para a edição 2024 do Processo Seletivo Simplificado (PSS) do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB/UFAL), na modalidade de educação à distância, semipresencial.

Todos os candidatos interessados poderão se inscrever até às 23h59 do dia 23 de novembro. As inscrições deverão ser realizadas de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da COPEVE, responsável pelo processo seletivo da UFAL.

Segundo as informações divulgadas, somente os candidatos que possuírem certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e os estudantes que comprovarem conclusão do ensino médio até a data final das inscrições poderão participar do Processo Seletivo Simplificado 2024. Dessa maneira, os estudantes que estão cursando a primeira ou a segunda série do ensino médio não poderão se inscrever para concorrer às vagas oferecidas pela UFAL.



Você também pode gostar:

Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais? Acesse o edital do Processo Seletivo Simplificado 2024 da UFAL e consulte mais informações.

Processo Seletivo Simplificado da UFAL: taxa de inscrição

Os candidatos interessados em estudar na UFAL deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 30,00.

Os estudantes deverão efetuar o pagamento por meio de boleto bancário, pagável apenas nas agências do Banco do Brasil.

Porém, é válido ressaltar também que a UFAL ofereceu a isenção da taxa de inscrição para os estudantes que atendessem a determinados requisitos:

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Candidatos membros de família de baixa renda, ou seja, com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo.

Os pedidos foram recebidos pela UFAL até o dia 30 de outubro e, segundo o calendário do processo seletivo, o resultado preliminar da isenção de taxa será divulgado no dia 07 de novembro e os candidatos poderão enviar recursos. Por fim, o resultado definitivo será liberado no dia 14 de novembro.

Processo Seletivo Simplificado da UFAL: funcionamento do processo seletivo

A seleção dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado será realizada com base na avaliação das notas obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática ao longo do ensino médio. No dia 06 de dezembro, a UFAL irá publicar a lista de candidatos convocados para entrega presencial dos documentos de avaliação, conforme o curso e polo escolhidos.

Por fim, o resultado preliminar do PSS 2024 será divulgado no dia 23 de janeiro.

Processo Seletivo Simplificado da UFAL: oferta de vagas

Nesta edição do Processo Seletivo Simplificado, a UFAL está oferecendo 404 vagas para os cursos de Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Pedagogia. As vagas serão distribuídas em 11 polos diferentes: Maceió, Arapiraca, Cajueiro, Coruripe, Delmiro Gouveia, Maragogi, Porto Calvo, São José da Laje, Teotônio Vilela, Boca da Mata e Palmeira dos Índios.

Segundo as informações divulgadas, as vagas serão ofertadas para dois grupos de candidatos:

Grupo 1: vagas destinadas aos professores vinculados à secretaria de educação com vínculo efetivo em uma escola da rede pública de ensino do estado de Alagoas;

Grupo 2: vagas destinadas à ampla concorrência, para candidatos que concluíram todo o Ensino Médio ou tenham obtido certificação pelo Exame Nacional do Ensino Médio ( vagas destinadas à ampla concorrência, para candidatos que concluíram todo o Ensino Médio ou tenham obtido certificação pelo Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ( Encceja ) ou ainda por exames de certificação aplicados pelos sistemas estaduais de ensino.