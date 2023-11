UFC 295 Caminhos para a Vitória: Como Jiri Prochazka e Alex Pereira conquistam o ouro dos meio-pesados ​​no sábado

O UFC está de volta à cidade de Nova York.

No sábado, Jiri Prochazka e Alex Pereira se enfrentam pelo título vago dos meio-pesados ​​na luta principal do UFC 295. A luta é a primeira de Prochazka em quase 18 meses, após uma lesão no ombro que o forçou a perder o título. Agora, ele tem a chance de recuperar o cinturão novamente vago caso derrote o protegido do homem que sobreviveu para conquistar o título dos 205 libras em sua luta anterior, Glover Teixeira. Pereira, por sua vez, pode se tornar apenas a nona pessoa a conquistar cinturões em múltiplas divisões do UFC se levantar a mão neste fim de semana.

Como cada homem abordará essa luta e como levará a vitória para casa? Vamos dar uma olhada.

Foto de Yong Teck Lim/Getty Images

Caminhos para a vitória de Jiri Prochazka no UFC 295

Prochazka é um dos lutadores mais empolgantes da atualidade no UFC. Embora tenha feito apenas três lutas na promoção, ele ganhou quatro bônus de desempenho, incluindo duas “Luta das Noites”, a mais recente delas foi a luta de Luta do Ano de 2022 contra Glover Teixeira. Nessa luta, toda a extensão de Prochazka, o mercador do caos, estava à mostra, e há poucos motivos para acreditar que não veremos mais do mesmo no sábado.

Prochazka é um campeão de Muay Thai que na verdade é apenas um lunático. Em vez de qualquer posicionamento defensivo padrão, ele meio que apenas vibrações dentro da gaiola. Ele mantém as mãos na cintura, muda de posição com frequência e confia na capacidade atlética e no movimento da cabeça para evitar o ataque que surge em seu caminho. E para qualquer coisa que caia, ele conta com um queixo bom. Até agora, isso funcionou para ele no octógono, mas também o levou a ser marcado e machucado em várias de suas lutas. Contra um rebatedor como Pereira, essa é uma proposta extremamente perigosa.

O que é uma proposta menos perigosa, e provavelmente o melhor caminho de Prochazka nesta luta, é buscar as quedas. Prochazka não é o melhor lutador ou grappler, mas é um pouco melhor que Pereira nas duas fases e, o mais importante, é um excelente ground-and-pounder. Cada vez que Prochazka termina na primeira posição sobre alguém, fogo e enxofre estão à vista. Contra Pereira, esse será o maior caminho para o sucesso.

Dito isto, você não pode mudar quem você é. Sempre que um lutador tenta se afastar fundamentalmente de seu estilo, quase nunca dá certo. Como diz o ditado, você tem que dançar com a garota que te trouxe, e Prochazka vai ter que dançar com seu estilo caótico e marcante. O principal, porém, é minimizar os pontos onde Pereira pode ter mais sucesso e misturar quedas para manter constantemente o ex-campeão dos médios na dúvida.

Foto de Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Caminhos para a vitória de Alex Pereira no UFC 295

Alex Pereira está desvendando tudo o que sabemos sobre MMA. Apenas na 11ª luta da carreira no MMA, Pereira pode acabar se tornando o nono campeão das duas divisões. Já foi uma loucura quando ele sagrou-se campeão dos médios em sua oitava luta, e agora estamos à beira disso. E Pereira consegue quebrar essas regras porque tem uma habilidade suprema: bater na cabeça das pessoas.

Neste ponto, montanhas de tinta digital foram derramadas sobre a carreira de Pereira como kickboxer GLORY e sua capacidade de separar os humanos da consciência, então não precisamos repetir tudo isso. Em termos mais simples, ele é provavelmente o maior perfurador do esporte, peso por peso, e tem o conjunto de habilidades necessário para lançar esses mísseis na cabeça de seu oponente. Ele precisa fazer o mesmo no sábado.

Quando vimos Pereira lutar na jaula, foi quando seus adversários o derrubaram. Ele desistiu de oito quedas em seis lutas, sendo duas delas contra o também sábio do kickboxing Israel Adesanya. Prochazka não é o melhor lutador, mas se Adesanya consegue, Jiri também consegue, e é provável que faça parte de seu plano de jogo. Como tal, Pereira precisa de se concentrar em manter-se de pé e, em particular, precisa de ficar longe da cerca. Pereira às vezes permite que as lutas cheguem até ele, e Prochazka adora estar na vanguarda. Se Pereira permitir que ele tenha liberdade para fazer isso, ele ficará encostado na cerca, onde Prochazka pode realizar quedas ou agarrar clinches, e não é aí que Pereira ganha dinheiro. Uma das melhores maneiras de fazer isso é golpear e golpear duas vezes. Prochazka avança com o queixo no ar, e dar um golpe de esquerda no centro deve deter o ex-campeão.

Se Pereira conseguir se manter em pé, há um mundo de oportunidades disponíveis na trocação. Prochazka dá tanto volume e fica tão aberto ao se movimentar que Pereira terá amplas chances de contra-atacar com chutes fortes. Prochazka, em particular, adora jogar os joelhos no meio e pular, e Pereira deve estar pronto para simplesmente derrubá-lo do céu, como Fedor Emelianenko fez com Andrei Arlovski anos atrás.

Foto de George Tewkesbury/PA Images via Getty Images

Rodada de bônus do X-Factor!

Normalmente, é aqui que fazemos uma seção “X-Factor” falando sobre outras variáveis ​​em jogo no sábado. Mas isso é um pouco chato para essa luta, porque a resposta é simplesmente: “Prochazka não luta há 18 meses, como isso afeta ele?”

Em vez disso, pensei em dar uma olhada no maior X-Factor no sábado: o co-evento principal!

Sergei Pavlovich e Tom Aspinall lutam pelo título interino dos pesos pesados ​​no sábado e ninguém tem ideia do que está para acontecer. Em suas sete lutas no UFC, Pavlovich somou 16 minutos e 43 segundos de tempo de luta. Em suas sete lutas no UFC, Aspinall somou 16 minutos e 12 segundos de tempo de luta. Ambos os caras não são pagos por hora. Eles entram, destroem seu inimigo e vão embora. É um espetáculo para ser visto, mas também nos deixa sem saber quase nada sobre nenhum dos dois homens. Aqui está o que sabemos:

Pavlovich tem o toque mortal. Quando ele pousa nas pessoas, elas implodem. Eles podem não decolar como Ngannou engomava as pessoas, mas simplesmente desmoronam por dentro e caem. Aspinall deve evitar ser atingido, se possível.

Aspinall é extremamente rápido. O homem tem um bom pop nas mãos, mas principalmente isso é resultado de ser incrivelmente rápido para um peso pesado. Ele deve usar essa velocidade para entrar e sair antes que Pavlovich possa revidar.

Pavlovich tem um ótimo timing, então fazer o que foi dito acima será muito difícil.

Aspinall também é um lutador sólido, e na única vez que vimos Pavlovich no chão, ele foi enganado. As quedas podem não ser a pior ideia.

Esse “one time” mencionado aconteceu há cinco anos, e Pavlovich atualmente treina na American Top Team, uma das melhores academias do mundo, com um dos melhores treinadores de wrestling do esporte. Ele provavelmente melhorou muito nesse aspecto.

Annnnnd, é isso! Essas são praticamente as únicas coisas que podemos dizer com confiança sobre este confronto. Boa sorte tentando descobrir o que está prestes a acontecer. É uma caixa totalmente misteriosa e é em parte por isso que é tão atraente.

Predição

Em última análise, acho que este é um confronto ruim para Prochazka. Ele é simplesmente muito caótico e facilmente acertável para enfrentar alguém como Pereira e ter alguma confiança nele. Teixeira e Dominick Reyes colocaram Prochazka em muitos problemas quando lutaram, e Pereira é mais poderoso que ambos. O homem simplesmente bate nas pessoas e Prochazka será a próxima vítima.

Alex Pereira derrotou. Jiri Prochazka por nocaute (socos) – 1:04, Round 2.