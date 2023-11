UFC 295: Jiri Prochazka x Alex Pereira transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma festa de transmissão ao vivo para o evento UFC 295 de sábado, que acontece no Madison Square Garden, em Nova York. A luta principal será pelo título vago dos meio-pesados, enquanto o ex-campeão Jiri Prochazka busca recuperar o cinturão que nunca perdeu após uma dispensa por lesão contra o ex-campeão dos médios Alex Pereira.

Junte-se a Mike Heck, Conner Burks e outros convidados especiais do MMA Fighting para assistir ao UFC 295 enquanto o card principal acontece.

No co-evento principal, Sergei Pavlovich e Tom Aspinall disputam o título interino dos pesos pesados ​​após a lesão do campeão Jon Jones.

O UFC 295 também apresenta uma batalha crucial no peso palha, com a ex-campeã Jessica Andrade enfrentando Mackenzie Dern, junto com uma disputa de peso leve amigável aos fãs entre Matt Frevola e Benoit Saint-Denis.

O card principal do UFC 295 abre com Pat Sabatini enfrentando o candidato ao Rookie of the Year de 2023, Diego Lopes.

Assista à festa de observação do UFC 295 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT.