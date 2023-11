UFC 295 live blog: Jiri Prochazka vs. Alex Pereira

Este é o blog ao vivo do UFC 295 para Jiri Prochazka x Alex Pereira, a luta pelo título vago dos meio-pesados ​​no sábado em Nova York.

Fazendo sua estreia no UFC em 2020, Prochazka imediatamente começou a causar impacto, conquistando a chance pelo título dos meio-pesados ​​​​em apenas sua terceira luta na promoção. Nessa luta, Prochazka superou Glover Teixeira na Luta do Ano de 2022 para conquistar o cinturão, e deveria iniciar seu reinado em dezembro passado, até que uma lesão no ombro o forçou a abandonar o campeonato. Já totalmente recuperado, Prochazka espera recuperar o cinturão que nunca perdeu no octógono, com mais uma excelente atuação.

Ex-campeão de kickboxing do Glory em duas divisões, como Prochazka, Pereira também causou sensação imediata ao ingressar no UFC, conquistando o título dos médios em sua quarta luta com um nocaute técnico no quinto round sobre Israel Adesanya. Adesanya venceu a revanche que se seguiu e Pereira subiu para o meio-pesado este ano, vencendo sua estreia contra o ex-campeão Jan Blachowicz para criar uma oportunidade de conquistar o segundo título.

Confira o blog ao vivo da luta pelo título dos meio-pesados ​​​​do UFC 295 abaixo.