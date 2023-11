UFC: Apelido de Jiri Prochazka: Qual o significado de “BJP” o apelido que ele se deu?

UsarProczkatambém conhecido como “O Samurai Tcheco,” está fazendo barulho na divisão meio-pesado do UFC com suas impressionantes habilidades de luta e aparência única. Com 25 vitórias por nocaute e 28 vitórias em sua carreira profissional, Pó estabeleceu-se como um mestre do nocaute.

O apelido de Prochzka, “O Samurai Tcheco”, foi dado a ele pelos fãs e pela mídia devido ao seu estilo distinto e popularidade. Ele acredita que o apelido se originou de sua época lutando no Japão.

Numa entrevista, ele explicou: “Isso começou a sair na mídia. Tinha algo a ver com eu ter lutado no Japão. No entanto, suspeito que também possa ser porque, há cerca de oito anos, meu treinador me deu O Livro dos Cinco Anéis pelo mais famoso mestre espadachim Miyamoto Musashi.”

Outro apelido pelo qual Prochzka é conhecido é “BJP”, que significa “Bombas como Pa“em tcheco. Isso se traduz como “bombardeie ele” em inglês, refletindo sua habilidade de nocautear os oponentes em quase todas as lutas. “BJP” se tornou seu grito de guerra e também é o nome de sua mercadoria marca.

Ele tem outros apelidos?

Antes de ganhar esses apelidos, Pó foi chamado “Denis” por acidente. Quando alguém chamou o nome “Denisa”, ele respondeu, e o apelido pegou. Embora ele ainda seja ocasionalmente referido como “Denisa” por algumas organizações e indivíduos, ele não se opôs.

PóA próxima luta do jogador é contra o atual campeão brasileiro, Glover Teixeirapelo título dos meio-pesados ​​​​no UFC 275. Os fãs estão ansiosos por esse confronto, já que Prochzka provou ser um lutador perigoso e brutal.

Em termos de seu estilo de luta, Prochzka parece calmo e controlado fora do octógono, mas se transforma em um oponente feroz e formidável uma vez lá dentro. Seu nocaute giratório contra Dominic Reyes é uma prova de suas habilidades e destaca sua habilidade de finalizar lutas de forma espetacular.

Com apenas duas lutas no UFC, ambas terminando em vitórias por nocaute, Prochzka está subindo rapidamente na classificação dos meio-pesados. A próxima luta pelo título contra Teixeira será, sem dúvida, um confronto emocionante que os torcedores não vão querer perder.