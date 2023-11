UFC: Atacante de facão tenta, sem querer, roubar ex-astro do MMA… e consegue o que merece!

Afacão empunhando bandido recebeu o choque de sua vida depois tentando involuntariamente roubar uma ex-estrela do MMA. Javier Baez foi abordado pelo ladrão – agora identificado como Omar Marrero – enquanto ele estava sentado em seu carro em um Estacionamento de Los Angeles por volta das 4h na noite de dia das Bruxas.

Marrero quebrou uma das janelas de seu carro no que aparentemente foi uma tentativa de roubar seu carro e tentou cortar o ex-lutador com a enorme lâmina. Como Baez contou à CBS, ele tentou acalmar o agressor, mas foi forçado a agir quando se recusou a recuar.

“Ele bateu na janela da minha porta. Eu disse a ele para me deixar em paz, e então ele veio até mim com uma faca. Eu disse a ele para me deixar em paz. Estou chamando a polícia. Espero que ele não quebre minha janela. Isso é tudo que me importa”, explicou Baez.

O que aconteceu a seguir foi uma demonstração épica de autodefesa. Enquanto Marrero atacava Baez, ele conseguiu desviar da lâmina antes de pegar o homem e derrubá-lo no chão. Baez executou o movimento com absoluta perfeição e reconheceu ao Local News10 que seu treinamento no MMA realmente ajudou.

“Quando você treina tantas vezes, torna-se apenas um reflexo. Quando chega a esse ponto, é tudo instinto.” ele explicou. “Não pude fazer muita coisa a não ser reagir. Treinei a vida toda – faixa-preta de jiu-jitsu, lutei na faculdade, tenho oito lutas profissionais, mestres de MMA. Tenho ótimos parceiros de treino”, disse. ele disse.

Apesar de abandonar o octógono em 2018, está claro que ele ainda consegue. Em sua carreira profissional, teve um recorde de 5-2-1. Agressão e agressão agravada são algumas das acusações graves que Marrero enfrenta agora.