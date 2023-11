UFC: Dana White dá prêmio de ‘pergunta mais idiota’ ao repórter e senta ao lado de Donald Trump

Durando o UFC 295 coletiva de imprensa pós-luta no sábado no Madison Square Garden, UFC Presidente Dana Branco deu a um repórter a “pergunta mais idiota do prêmio da noite, tudo por sugerir uma luta de co-promoção entre Francisco Ngannou e Jon Jones.

O repórter perguntou a White se ele algum dia consideraria unir forças com PFL para tornar realidade o confronto dos pesos pesados, ao que o chefe do UFC respondeu dizendo que tentaram fazer a luta acontecer, mas Ngannou recusou. Quando o jornalista disse que se algum evento de copromoção estava fora de questão, Dana o atacou.

Dana White ficou furioso com a pior luta da história do UFCMarca English

“É uma pergunta estúpida, mas vá em frente, fale comigo”, disse White. “Por que eu faria isso? Tentei fazer a luta aqui. [Ngannou] não queria fazer isso. Mas devo co-promover com o Bellator ou o PFL? Por que eu deveria fazer aquilo? Fale comigo.”

O repórter respondeu dizendo que o evento poderia ser uma parceria com ESPN para deixar felizes todos os fãs de MMA que querem uma luta Ngannou-Jones.

“Por causa de ESPN? Você venceu a pergunta idiota da noite”, disse White. “Parabéns, senhor.”

Dana White sai com Donald Trump e Kid Rock

White saiu para UFC 295 pouco antes do evento principal ao lado do ex-presidente Donald Trump e músico Kid Rock.

A multidão explodiu em aplausos quando o trio saiu no que parecia ser um lutador peso pesado fazendo sua caminhada na jaula.

Trump apareceu na transmissão várias vezes e murmurou “obrigado” enquanto a multidão aplaudia todas as vezes.

Todos eles se sentaram juntos na jaula, o que se tornou uma ocorrência comum, para testemunhar Alex Pereira derrota Jiri Prochazka para conquistar o cinturão do campeonato na segunda divisão.