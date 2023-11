UFC: Estrelas do UFC desejam a Mark Zuckerberg uma rápida recuperação após ruptura do ligamento cruzado anterior no MMA

Mark Zuckerberg compartilhou um carrossel de fotos no Instagram na sexta-feira, confirmando que ele estava pronto para lutar no MMA no próximo ano, mas não poderá mais devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior durante o sparring. Um pouco UFC os lutadores desejaram-lhe uma rápida recuperação.

Zuckerberg, 39 anos, passou por uma cirurgia bem-sucedida e agradeceu a todos pelo amor e apoio. Ele estava treinando para uma luta de MMA, agora suspensa, no início do próximo ano, que é a primeira vez que o fundador do Facebook revela essa informação.

Mark Zuckerberg ficou com dois olhos roxos após sessão de sparring ‘ficou um pouco fora de controle’

“Rasguei meu sparring do LCA e acabei de sair da cirurgia para substituí-lo”, escreveu Zuckerberg. “Grato aos médicos e à equipe que cuidaram de mim. Eu estava treinando para uma luta competitiva de MMA no início do ano que vem, mas agora atrasou um pouco. “

Zuckerberg tornou-se amigo de UFC estrelas como Israel Adesanya e Alex Volkanovsky ao longo de sua trajetória no MMA.

Ex-campeão do UFC Henrique Cejudoentre outros, comentou na postagem de Zuckerberg no Instagram desejando-lhe boa sorte.

Mark Zuckerberg evitando Elon Musk?

Proprietário de Zuckerberg e X (Twitter) Elon Musk estavam em negociações para lutar no MMA, mas este afirma que o primeiro está se esquivando dele.

Musk, 52, fez outra aparição no Joe Roganno podcast de No início desta semana e afirmou que Zuckerberg é quem não quer lutar.

Os bilionários culparam uns aos outros durante a maior parte do ano e Zuckerberg aparentemente queria ser o homem maior, parando primeiro com as provocações.

A recuperação de uma ruptura do LCA, uma lesão comum entre atletas, normalmente leva cerca de nove meses. Não espere que Zuckerberg lute contra ninguém até pelo menos 2025.