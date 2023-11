UFC: Fortuna de Alex Pereira: Quanto ele ganha por luta em comparação com Jiri Prochazka?

BPeso meio-pesado brasileiro Alex Pereira tem uma curta carreira no UFC isso já o catapultou para um dos atletas mais bem pagos de todo o esporte. Embora ele ainda não tenha atingido a marca de US$ 1 milhão apenas com salário base e compras de PPV, ganhando seu próximo UFC 295 lutar contra Jiri Prochazka definitivamente o fará ultrapassar esse limite. Em artigo anterior, estabelecemos quanto da bolsa ele receberá pela luta desta noite. Mas vamos falar sobre os ganhos de toda a sua carreira e o patrimônio líquido total. Pereira precisou de apenas algumas lutas para impressionar e se tornar um dos lutadores mais divertidos do UFC hoje. Suas lutas contra Israel Adesanya foram espetaculares.

Confronto UFC 295: Alex Pereira e Jiri Prochazka se enfrentam neste sábadoRoberto Ortega

Quanto Alex Pereira ganhou como lutador?

Após uma longa carreira no campeonato Glory Kickboxing, Alex Pereira conquistou dois cinturões e finalmente estava pronto para fazer a transição para o UFC. Ele sempre soube que se quisesse fazer nome de verdade, ir para o UFC seria uma de suas únicas opções. Aos 36 anos, Pereira definitivamente começou tarde na empresa, pois só conseguiu sua primeira luta em 2021. Mas desde que chegou ao UFC, sua progressão tem sido realmente impressionante. Pereira começou sua carreira no peso médio, onde nocauteou Andreas Michalidis no UFC 261 e ganhou US$ 154 mil. Sua próxima luta foi contra o compatriota Bruno Silva e ganhou US$ 104 mil pela vitória.

Pouco depois, ele ganhou US$ 244 mil no UFC 276 e nocauteou Sean Strickland no processo. ‘Poatan’ estava então pronto para lutar pelo título com Israel Adesanya, o mesmo lutador com quem desenvolveu uma rivalidade durante seus dias de kickboxing. Alex conquistou o título dos médios do UFC no UFC 281, que lhe rendeu US$ 682 mil. Para a revanche no UFC 287, ‘Poatan perdeu o cinturão, mas ganhou seu maior prêmio até o momento, US$ 725 mil. No entanto, ele acabou ganhando $ 1.067.000 no total, uma vez incluídos os ganhos de patrocínio. Seu pagamento mais recente foi contra Jan Blachowicz no UFC 291, na divisão meio-pesado. Por essa luta, ele ganhou US$ 455 mil. Entre todos os ganhos de sua carreira, Pereira ganhou cerca de US$ 5,3 milhões. Embora seu patrimônio líquido seja de US$ 2 milhões, de acordo com theufcnews.com.