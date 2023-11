UFC: Guerra Strickland x Valentina Shevchenko: Lutas de MMA feminino são chatas, VanZant foi contratado por ser sexy

Sean Strickland, campeão dos médios, é conhecido por não se calar em nenhuma situação. O americano não hesita em apontar a sua perspectiva sobre as coisas.

Nas redes sociais, Strickland enviou uma mensagem dura sobre as lutas femininas de MMA.

“Eles são chatos”, disse ele, respondendo descaradamente a uma notícia que dizia Paige VanZant ganhou mais dinheiro com Only Fans em um dia do que no esporte em toda a sua carreira.

Sean acredita que ela foi contratada “por ser sexy”. Um comentário que disparou Valentina Shevchenkosete vezes vencedor do peso mosca do UFC.

“Análise interessante aqui. Parece mais um garoto ofendido que ganhou menos dinheiro em toda a sua carreira de lutador do que as lutadoras! Boa tentativa, talvez o UFC veja isso e coloque algum dinheiro na sua bolsa da próxima vez. Mas por enquanto o nu é você,” Shevchenko garantiu na rede social X/Twitter.

duelo de dardos

Ao que o americano respondeu: “Valentina, você perdeu para uma garota que puxa para a guarda, parece que você aprendeu a lutar com um vídeo do YouTube. O MMA feminino é uma piada. É como ver crianças brigando, é divertido, mas todos sabemos que é lixo. Você só tem emprego porque sabe quando calçar os saltos e quando tirar a roupa.”

Essa não é a primeira vez Strickland lançou mensagens nesse sentido machista. A conversa entre os dois gerou polêmica nas redes sociais. E parece que não será o último.