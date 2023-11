UFC: Jason Knight, do UFC, prova por que lutadores profissionais precisam usar luvas

EUSe não estivesse claro o suficiente por que os lutadores profissionais usam luvas, o UFC Jason CavaleiroO rosto de David certamente prova o porquê, já que ele foi hospitalizado após uma competição de luta livre.

O Instagram, onde as fotos foram postadas, ainda teve que adicionar um aviso de conteúdo a um dos snaps tal foi a natureza brutal das lesões que o próprio atleta competitivo postou nas redes sociais e na organização anfitriã, Gamebred Bareknuckle Fighting.

Nas imagens, CavaleiroO lábio superior está aberto, expondo o interior do lábio. Ele também sofreu um corte na sobrancelha e seu rosto está inchado e machucado após a disputa para a qual perdeu. Randy Costa. Ele também tem uma laceração na bochecha e seu olho direito está começando a fechar devido aos ferimentos enquanto o sangue mancha seu nariz.

Apesar dos danos e da derrota sofrida pelo jogador de 31 anos, intitulado “The Kid”, ele parecia estar de bom humor depois, embora sem dúvida se moverá com um pouco de cautela por alguns dias.

“Finalmente consegui voltar do hospital para o meu quarto.” Cavaleiro postado no Instagram. “Tudo costurado! depois de uma tomografia computadorizada descobri que tenho um osso quebrado na parte inferior do meu orbital. Também perdi mais alguns dentes, mas no final das contas é o que é!

“Não poderia ter escolhido um homem melhor para perder para @randy_costa foi um ato de classe e estarei torcendo por ele de agora em diante! @gamebredfc dê a esse homem algum bônus em dinheiro!”

UFC 295: Pereria derrota Prochazka

Alex Pereira derrotado Jiri Prochazka no UFC 295 para conquistar o título vago dos meio-pesados, com este último aceitando que a decisão de interromper a luta foi correta.

Juiz Marcos Goddard interrompeu a luta uma vez Peréria colocou o lutador tcheco de costas, após acertar um gancho de direita, seguido de cotoveladas na cabeça.

“Eu acho que estava certo,” Prochazka disse sobre a paralisação no segundo turno. “Eu estava fora, mas nunca vou parar. Quero trabalhar nisso e voltar mais forte do que nunca. Voltarei.”