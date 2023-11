UFC: Manifestantes pró-Palestina em Nova York atacam van que transportava o lutador do UFC Jamahal Hill

A van transportando lutadores e funcionários do UFC, incluindo o ex-campeão dos meio-pesados Colina Jamahalfoi atacado por manifestantes pró-palestinos na cidade de Nova York na noite de sexta-feira.

O incidente ocorreu quando a van que continha Hill, seu empresário Brian Butlermembro do Hall da Fama do UFC Robbie Lawlerex-desafiante ao título peso galo Cory Sandhagene a equipe e segurança do UFC foram pegos em uma grande reunião pró-palestina exigindo um cessar-fogo em Gaza.

Manifestantes pró-Palestina em Nova York atacam van que transportava o lutador do UFC Jamahal HillTwitter

“As pessoas diziam: ‘Vá, pise no acelerador. Pise no acelerador'”, mordomo disse ao MMA Junkie.

“As pessoas começaram a chegar porque estávamos bem na frente. Acho que ficaram curiosos porque era uma grande van Sprinter, então começaram a aparecer e colocar suas placas e outras coisas na janela.

“Então eles deram uma olhada lá dentro e puderam ver que era a segurança do UFC lá, e eles disseram, ‘Oh, pessoal do UFC.’ Então eles começaram a dizer coisas como, você sabe, apenas mentalidade de máfia. Nada além daquela pura energia que estava acontecendo. Era como, ‘o pessoal do UFC é uma vadia’, o pessoal do UFC é isso e aquilo.

“Jamahal começou a ficar vermelho, então foi um problema tentar acalmá-lo.

“Mas começou a aumentar muito rapidamente. Passou de zero para ter todo o veículo cercado e batendo nele. As janelas começaram a quebrar, e então Jamahal disse que viu alguém puxar uma faca e cortar todos os nossos pneus. Poderia ter sido uma situação muito ruim.”

A reação de Hill

Colina documentou a cena caótica no Instagram Live. A multidão cercou o grupo quando eles saíam de uma boate, levando a uma situação perturbadora e de rápida escalada.

“[We’re] tentando sair do centro da cidade”, Colina observado.

“Nosso ônibus está sendo atacado agora por alguma coisa, algum protesto ou algo que está acontecendo. Eles estão jogando, estão quebrando nossas janelas, e tudo isso e aquilo… Se algum do meu pessoal aqui no centro e você realmente me pegou… venha tirar essas pessoas do nosso ônibus.”