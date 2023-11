UFC: Probabilidades de Prochazka x Pereira: Qual lutador tem maior probabilidade de vencer neste sábado?

vocêO FC comemorará seu 30º aniversário com um grande show no Madison Square Garden, cuja luta principal será a luta pelo cinturão mundial dos meio-pesados ​​entre Jiri Prochazka and Alex Pereira.

Esta é uma luta altamente esperada que irá colocar Prochazkaum artista marcial com enorme poder de nocaute e um total de 25 KOs na carreira contra Alex Pereiracampeão dos médios do UFC e ex-campeão simultâneo de kickboxing em duas divisões, considerado um dos perfuradores mais perigosos e com grande poder de nocaute.

O lutador tcheco já sabe o que é conquistar o cinturão do UFC, pois em junho de 2022 foi declarado campeão mundial dos meio-pesados ​​após finalizar Glover Teixeira.

No entanto, ele teve que deixar o título vago porque sofreu uma grave lesão no ombro antes da revanche marcada contra Teixeira, em dezembro daquele ano.

Depois disso, ‘BJP’ se concentrou em se tornar um lutador mais completo e no ano passado treinou no Bangtao Muay Thai & MMA na Tailândia e no Mjolnir MMA na Islândia. No primeiro, ele se concentrou em luta livre, força e condicionamento após se recuperar de uma cirurgia no ombro. Depois de recuperar as forças, Prochazka retornou à República Tcheca para iniciar seu campo de treinamento adequadamente.

Mas no sábado as coisas não serão fáceis, pois enfrentará Alex Pereiraque em seu quarto UFC Luta e sétima luta profissional de MMA no geral, nocauteou Israel Adesanya no quinto round e conquistou o título peso galo no UFC 281.

Depois de perder para Adesanya na revanche no UFC 287, ele subiu para 205 libras e derrotou o ex-campeão meio-pesado Jan Bachowicz no UFC 291 em julho.

Agora, ‘Poatan’ espera ser o último a se juntar ao grupo de oito lutadores do UFC que conquistam cinturões em diversas categorias de peso.

Prochazka x Pereira: Quem tem mais chances de vencer neste sábado?

Para a luta deste sábado, as casas de apostas acreditam que o vencedor será Alex Pereira e, embora Prochazka tenha grande experiência e um registo de 29-3-1, ‘Poatan’ parece ser o grande favorito.

Segundo o site Sport Judge, as probabilidades para a luta são:

Vitória Pereira: 1,78

Prochazka vence: 2/02

Pereira vence por finalização: 4,00