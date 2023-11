UFC: Que horas é Prochazka x Pereira e onde assistir a luta principal do UFC 295?

O UFC 295 chega ao icônico Madison Square Garden, com uma luta principal explosiva entre dois dos lutadores mais emocionantes do elenco: Jiri Prochazka e Alex Pereira, que se enfrentarão em uma batalha para coroar um novo campeão até 95 quilos.

Quando a luta foi anunciada, os fãs ficaram entusiasmados ao ver duas das 15 maiores estrelas do peso por peso e dois dos lutadores mais emocionantes do UFC entrando no octógono.

Para muitos fãs, Jiri Prochazka ainda é o campeão indiscutível dos meio-pesados, pois nunca perdeu o cinturão em uma luta, mas teve que desocupa-lo devido a uma lesão no ombro.

Mas neste sábado, no Madison Square Garden, ‘BJP’ tentará recuperar o cinturão e solidificar sua posição no trono.

Enquanto ex-campeão dos médios Alex Pereira mudou as coisas na categoria até 205 libras após sua vitória sobre o ex-campeão Jan Blachowicz.

‘Poatan’ tentará fazer história ao se tornar o décimo homem a deter dois cinturões.

Jiri Prochazka empunhando uma katana de samuraiGeorges St.

Prochazka x Pereira: A que horas é a luta principal do UFC 295?

O UFC 295 acontecerá no sábado, 11 de novembro, com as preliminares começando às 18h ET, e as lutas preliminares começando às 20h ET.

O evento principal começará às 22h ET.

Onde assistir a luta Prochazka x Pereira nos Estados Unidos?

As primeiras preliminares podem ser vistas no ESPN+ e no UFC Fight Pass. As preliminares irão ao ar na ESPN News e ESPN+.

O evento principal irá ao ar exclusivamente na ESPN+ nos EUA.

Agendar