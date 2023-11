UFC se separa da ex-candidata ao título peso mosca Taila Santos

Taila Santos não tem mais contrato com o UFC.

A peso mosca brasileira, que esteve perto de derrotar Valentina Shevchenko na disputa pelo título dos moscas em junho de 2022, foi dispensada do contrato, confirmaram várias pessoas com conhecimento da situação ao MMA Fighting. Usuário do Twitter Rastreador de lista primeiro relatou a notícia.

Santos conquistou a chance pelo cinturão do UFC com vitórias sobre Molly McCann, Gillian Robertson, Roxanne Modafferi e Joanne Wood em um período de 14 meses, e levou Shevchenko a uma disputada decisão dividida em Cingapura.

O Santos perdeu por decisão unânime para Erin Blanchfield em sua luta mais recente, em agosto. A partida foi adiada de sua data original, fevereiro, depois que Santos decidiu se retirar quando os dois corners, um deles seu marido, tiveram vistos negados várias vezes para entrar nos Estados Unidos.

A jovem de 30 anos deixa o UFC com um recorde corporativo de 4-3 após assinar pelo Dana White’s Contender Series em 2018, indo para 19-3 no geral em sua carreira profissional no MMA.