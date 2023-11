UFC: transformação de Anderson Silva deixa fãs do UFC em estado de choque em meio ao seu novo show

vocêLenda do FC Anderson Silva está aproveitando um período de descanso antes de decidir se fará mais uma luta antes de optar pela aposentadoria e, enquanto isso, promove sua série biográfica.

A série é intitulada Anderson Aranha Silva e vai estrear em Brasil em 16 de novembro através Supremomas o que surpreendeu os fãs do MMA foi uma selfie do lutador brasileiro, onde ele parece irreconhecível.

Na foto, Anderson Silva parece um pouco diferente, para dizer o mínimo, pois parece que relaxou com o tempo de descanso e deixou de comer, parecendo com bochechas tremendas, que não conseguiam esconder a barba que deixou.

Anderson Silva sonha última luta de MMA no Japão

Claro que o sorriso continua presente, mas também são evidentes alguns quilos a mais, de certa forma Silva que já tem 48 anos e que fez sua última aparição em uma luta de boxe que perdeu para o youtuber Jake Paul, mas no início de 2023 deu a entender que antes da aposentadoria poderia fazer uma última luta em Japão.

Jake Paul dança com o próximo adversário, Anderson Silva, dias antes da luta

“Estamos em conversações com o Japão para uma possível última luta de MMA no Japão, faz todo o sentido. Comecei minha carreira internacional lá, então provavelmente queremos terminar lá também. Vamos ver se isso acontece”, observou Anderson Silva, que disse estar aguardando o término do trabalho de filmagem para negociar sua possível última luta de MMA, onde tudo começou.