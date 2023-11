UFC: UFC 295: Alex Pereira é coroado campeão dos meio-pesados, Tom Aspinall conquista o título interino dos pesos pesados

Alex Pereira usou uma série de cotovelos para Corpo Proczkacabeça para ganhar a vaga UFC campeonato meio-pesado e Tom Aspinall tornou-se o primeiro peso pesado britânico a ganhar o ouro no UFC 295 lutas pelo título no sábado à noite no Madison Square Garden.

Aspinall nocauteado Sergei Pavlovich no primeiro round do campeonato interino de pesos pesados ​​diante de uma multidão lotada que incluía o ex-presidente Donald Trump.

Confronto UFC 295: Alex Pereira e Jiri Prochazka se enfrentam neste sábadoRoberto Ortega

A luta pelo título provisório foi uma adição tardia ao card após o evento principal programado de Jon Jones vs. Stipe Miocic A luta pelo título dos pesos pesados ​​foi cancelada porque Jones rompeu um tendão peitoral do osso durante o treinamento.

Enquanto o UFC espera o retorno de Jones, é Aspinall quem agora detém o ouro.

Sua comemoração chorosa durou mais que a luta. Aspinall precisou de apenas 69 segundos para conquistar sua 11ª vitória por nocaute na carreira – ele chegou ao segundo round apenas uma vez em suas oito lutas no UFC – e então desabou em lágrimas na tela. Aspinall conquistou direitos consecutivos ao templo de Pavlovich que fez o russo cair na tela.

Aspinall se encostou na jaula enquanto os fãs clamavam pelo novo campeão.

Alex ‘poatan’ Pereira derrota Jiri Prochazka

Pouco depois, na luta principal, Pereira conquistou seu segundo título do UFC em apenas sua sétima luta pela promoção. Pereira, que conquistou o título dos médios em novembro passado no MSG, machucou gravemente Prochzka e a luta foi interrompida aos 4h08 do segundo round.

A categoria meio-pesado estava sem campeão desde Colina Jamahal renunciou ao título em julho, depois de se machucar em um jogo de basquete. Hill estava no Garden para assistir às lutas. Ele não era o único nome na casa.

Trump e músico Kid Rock foram recebidos com vivas e “EUA! EUA!” cantavam enquanto caminhavam para seus assentos ao lado da jaula antes do início do card principal. Presidente do UFC Dana Branco acompanhou Trump e Kid Rock e assistiu às lutas com eles. Trump bateu palmas nos fãs e se misturou aos visitantes.

Ex-campeão do UFC até 115 libras Jéssica Andrade teve uma seqüência de três derrotas consecutivas com uma vitória por nocaute técnico MacKenzie Dern às 3h15 do segundo turno. Andrade se tornou a primeira mulher na história do UFC a vencer quatro knockdowns em uma única luta e empatou Amanda Nunes com mais vitórias na história feminina do UFC, com 16.

O UFC realiza um grande card em novembro no Madison Square Garden todos os anos (exceto em 2020) desde que Nova York legalizou o MMA a tempo para sua estreia em 2016. Conor McGregor, Georges St-Pierre e Daniel Cormier todos foram manchetes em pay-per-views no MSG e este prometia ser talvez o maior evento principal até agora – Jones defendendo seu título de peso pesado contra Miocic.

Lesão de Jon Jones abriu caminho para campeão interino

Jones, que está na lista dos grandes lutadores de MMA, rompeu um tendão durante um treino no mês passado e foi forçado a se retirar. White então considerou que uma luta pelo campeonato interino estava abaixo de um lutador da estatura de Miocic. Bicampeão dos pesos pesados, Miocic não luta desde março de 2021.

A luta poderá ser remarcada para o próximo verão, dependendo da saúde de Jones.

Ainda assim, havia motivos para a empresa comemorar com 19.039 fãs e uma bilheteria de US$ 12,4 milhões no MSG. O UFC agora detém os três primeiros lugares de portão mais alto no Garden. Além disso, domingo marca 30 anos desde o show de estreia da empresa, UFC 1.

Hall da Fama do UFC Royce Gracie venceu três lutas naquela noite em Denver, em um torneio sem regras que foi apenas o começo para a empresa bilionária de propriedade de Empreendimento que agora é líder global no MMA.

O UFC foi construído tanto com base em personalidades quanto em grandes lutas e nativo de Nova York e viciado em drogas em recuperação Jared Gordon deu aos fãs no Garden um motivo para torcer.

Gordon marcou seu primeiro nocaute desde 2017, quando derrotou o lutador pela medalha de prata olímpica de 2016 Mark Madsen em uma luta preliminar. Gordon tem sido aberto sobre seus problemas com drogas, overdoses e dificuldade em se manter limpo enquanto segue uma carreira brutal no MMA. Ele tinha um novo motivo para gostar de lutar em Nova York.

“Eu costumava injetar heroína na Penn Station, embaixo deste prédio”, disse ele. “Agora estou lutando e nocauteando caras.”