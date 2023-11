UFC: UFC São Paulo 2023 Fight Card: Almeida x Lewis e todas as lutas importantes deste sábado

Jailton Almeida e Derrick Lewis estrelará a luta principal de UFC Fight Night São Paulo, um confronto de estilos na categoria peso pesado.

O site do UFC indica que essa luta será fundamental para ‘Malhadinho’, pois enfrentará um grande adversário, Luísque com quase uma década no octógono tem muita experiência e detém o recorde de mais vitórias por nocaute na história, com um total de 14.

Há apenas dois anos, Almeida ganhou seu contrato com o UFC em Dana Brancoda Contender Series e desde então emergiu como uma das novas ameaças à divisão dos pesos pesados. Seu desempenho o levou a ocupar o nono lugar no ranking.

Sua maior força está no chão, no jiujitsu: 12 de suas 19 vitórias foram por finalização; embora em pé ele também seja muito poderoso e sete adversários tenham sido nocauteados.

Ele está invicto desde que chegou ao UFC e contra o ‘The Black Beast’ buscará sair vitorioso e subir no ranking.

Suas duas lutas mais recentes terminaram em vitórias por finalização e bônus de desempenho. E agora em casa, com sua galera e protagonizando a luta principal, ele vai querer sair de mão levantada.

Enquanto Derrick Lewis chega nessa luta com uma vitória Marcos de Limaque nocauteou no UFC 291, totalizando 14 lutas vencidas por esse método, número que ninguém havia alcançado na história.

O nativo da Louisiana finalizou adversários como Curtis Blaydes, Alexander Volkov e Marcin Tyrburae em 2018 ele derrotou Francisco Ngannou.

Neste dia 4 de novembro, na Arena Ibirapuera, em São Paulo, Lewis buscará a vitória que o colocará novamente como um dos candidatos a seguir, pois há um ano teve uma sequência de derrotas que o afastou do top 5, então um vitória sobre Jailton Almeida é uma oportunidade imbatível.

Que outras lutas assistir no UFC Fight Night São Paulo?

Além da luta estelar, o show será repleto de lutas vibrantes, aqui está a lista completa de lutas do sábado.

Cartão principal

Jailton Almeida vs. Derrick Lewis

Gabriel Bonfim vs. Nicolas Dalby

Rodrigo Nascimento vs. Don’Tale Mayes

Caio Borralho vs. Abus Magomedov

Rodolfo Vieira vs. Armen Petrosyan

Ismael Bonfim vs. Vinc Pichel

Cartão preliminar