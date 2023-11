UFC: Um processo legal revela os verdadeiros ganhos no UFC de McGregor, Rousey, Jon Jones, GSP…

Tele ganha de UFC lutadores entre os anos de 2010 e 2017 foram expostos publicamente por meio de uma ação judicial por práticas comerciais injustas iniciada por três ex-lutadores da promoção em 2014, que em agosto passado adquiriu caráter de ação coletiva.

O portal Bloody Elbow teve acesso a uma série de documentos desclassificados após um Tribunal de Apelações ter negado o recurso do UFC neste caso, e nesses documentos a empresa divulga as sacolas que os lutadores receberam em suas lutas no referido período.

De acordo com os dados fornecidos pelo UFC para este processo, Conor McGregor embolsou apenas US$ 12,4 milhões se somarmos sua revanche contra Nate Diaz e a luta contra Eddie Álvarez, quando publicações econômicas de prestígio deram ao The Notorious alguns emolumentos pagos pelo UFC de US$ 27 milhões naquele ano. É verdade que McGregor explorou melhor a sua influência contratual com a empresa presidida por Dana White nos seus regressos subsequentes.

Os documentos do processo também informam os salários de outras estrelas como Anderson Silva, que faturou US$ 27,3 milhões por suas nove lutas entre 2011 e 2016. Há também dados de Ronda Rousey, Jon Jones, George St-Pierreou um Demétrio Johnson que recebeu menos de US$ 600 mil em suas duas últimas lutas pelo título mundial. Brock Lesnar obteve ganhos recordes por sua luta contra Marcos Caça.

Paulo Costa não lutou no octógono no UFC 294, mas lutou nas arquibancadasRoberto Ortega

Ronda Rousey 1.817.907$ vs. Miesha Tate (março de 2012)

574.720 $ vs. Liz Carmouche (fevereiro de 2013)

$ 870.969 contra Sara McMann (fevereiro de 2014)

$ 1.063.688 contra Alexis Davis (julho de 2014)

1.458.282 $ vs. Cat Zingano (fevereiro de 2015)

2.642.204 $ vs. Bethe Correia (agosto de 2015)

4.476.662 $ ou 4.536.932 vs. Holly Holm (novembro de 2015)

4.879.766 $ vs. Amanda Nunes (dezembro de 2016)

Conor McGregor 3.285.000 $ (inclui bônus de 2,11 milhões de dólares) vs. Chad Mendes (julho de 2015)

4.476.662 $ o 4.536.932 vs. Jos Aldo – Aldo recebeu 2.377.699 $ (dezembro de 2015)

5.576.315 $ vs. Nate Diaz 1 – Daz recebeu 2.838.158 e evento PPV gerou 61 milhões (março de 2016)

5.615.490 $ vs. Nate Diaz 2 – Daz recebeu 4.315.490 (agosto de 2016)

6.812.374 $ vs. Eddie Alvarez: evento gerou 66 milhões em PPV para o UFC (novembro de 2016)

Jon Jones 1.176.108 $ vs. Quinton Jackson (setembro de 2011)

1.705.969$ vs. Lyoto Machida (dezembro de 2011)

2.278.553 $ vs. Rashad Evans (abril de 2012)

1.566.196$ vs. Vitor Belfort (setembro de 2012)

2.750.000 $ ou 1.244.460 vs. Chael Sonnen (abril de 2013)

1.173.560 $ vs. Alexander Gustafson 1 (setembro de 2013)

US$ 1.237.880 vs. Golver Teixeira (abril de 2014)

3.637.500 $ vs. Daniel Cormier 1 (janeiro de 2015)

US$ 2.677.530 vs. Ovince Saint Preux (abril de 2016)

Anderson Silva 2.506.034$ vs. Vitor Belfort (fevereiro de 2011)

2.000.000 $ vs. Yushin Okami (agosto de 2011)

2.825.000 $ vs. Chael Sonnen 2 (julho de 2012)

2.000.000$ vs. Stephan Bonnar (outubro de 2012)

3.222.253 $ vs. Chris Weidman 1 (julho de 2013)

4.374.326 $ vs. Chris Weidman 2 (dezembro de 2013)

3.429.082 $ vs. Nick Diaz (janeiro de 2015)

3.250.000 $ vs. Michael Bisping (fevereiro de 2016)

4.208.675 $ vs. Daniel Cormier (julho de 2016)

George St-Pierre 4.314.289 $ vs. Jake Shields (abril de 2011)

3.197.908 $ vs. Carlos Condit (novembro de 2012)

4.116.690 $ vs. Nick Diaz (março de 2013)

3.555.344 $ vs. Johny Hendricks (novembro de 2013)