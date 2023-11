UFC: Volkanovski ‘esquenta’ duelo com Topuria: Ele precisa de uma lição de humildade, vou dar a ele

A recente confirmação do presidente do UFC, Dana White, da luta pelo título dos penas entre Alexander Volkanovski (26-3) e Ilia Topuria (14-0) foi um empurrão muito necessário para a mais recente rivalidade na principal empresa de artes marciais mistas do mundo.

O fato de eles não terem muita consideração um pelo outro é bem conhecido, e se você adicionar o tempero de um título? isso só vai melhorar.

“Ele precisa de uma lição de humildade. Então, estou feliz por ser a pessoa que lhe ensinou essa lição”, disse o campeão de 145 libras em entrevista à Main Event TV, uma estação de televisão australiana.

Sua raiva aumentou à medida que ele falava mais sobre seu próximo oponente, deixando claro que a aversão vem tanto do australiano quanto de seu inimigo.

Embora Volkanovski Também não é só conversa, pois ele define Topuria como um grande lutador que será um desafio no octógono.

“Ele é poderoso e bom em todos os aspectos”, acrescentou.

Uma das chaves que define Topúria é essa habilidade de trazer à tona seu boxe polido ou a incrível base de wrestling que ele apresenta, e seu oponente sabe disso.

“Ele não é unidimensional. Ele é completo, jovem e invicto, e tem muita confiança.”

Jamal Murray enfrenta estrela do UFC Alexander Volkanovski

Quando a luta acontecerá?

No site da empresa, a luta está marcada para sábado, dia 17 de fevereiro, e provavelmente fará parte do UFC 298, em Los Angeles.

Topúria o próprio sugeriu que será em Los Angeles, embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente pelo UFC.

O que mais questionou o potencial local do evento é o fato de a principal arena da região, a Crypto.com Arena, estar indisponível devido a um evento conflitante acontecendo naquela data.

Apesar de Volkanovski reconhecendo que Topúria é um adversário perigoso, ele também acredita que está em outro nível e vai provar isso quando os dois se encontrarem no octógono.

“Vou mostrar a ele que sou um tipo diferente de lutador. Ele vai estar confiante por causa da última atuação, mas vou mostrar o motivo pelo qual reinei por tanto tempo”.