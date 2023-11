UFJF divulga locais de prova do PISM 2024

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nesta segunda-feira, dia 6 de novembro, os locais de prova do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2024. Desse modo, os candidatos com inscrições homologadas já podem conferir onde realizarão as provas.

Para consultar o seu local de prova, basta acessar o Portal de Ingresso da UFJF e fazer login na Área do Candidato, usando o número de CPF e a senha cadastrados no momento da inscrição. Também é possível fazer login com as credenciais da plataforma gov.br.

De acordo com o edital, os locais de prova serão nas cidades de Governador Valadares, Juiz de Fora e Muriaé, em Minas Gerais. Além disso, a UFJF também aplicará as provas em Petrópolis e Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro.

Pism 2024

A UFJF é uma das principais instituições de ensino superior públicas de Minas Gerais, tendo o Pism, seu vestibular seriado, como uma das principais seleções para ingresso de novos alunos nos cursos de graduação.

Através do Pism a universidade avalia o desempenho dos estudantes ao longo do Ensino Médio. Desse modo, ao final de cada ano letivo o candidato passa por uma prova. Cada módulo do Pism corresponde à uma série do Ensino Médio:

Módulo I: 1ª série

Módulo II: 2ª série

Módulo III: 3ª série

Somente ao concluir o Ensino Médio, no Módulo III, os candidatos concorrem às vagas ofertadas pela universidade, com o somatório das médias obtidas nas três etapas do Pism.



De acordo com o cronograma, a UFJF aplicará as provas dos três módulos do Pism 2024 nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023. A aplicação das provas terá início às 13h30 e término às 17h30 (horário de Brasília) em ambos os dias.

Segundo estabelecido em edital, as provas serão compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio, variando de acordo com o módulo/série.

Haverá também provas específicas para candidatos a alguns cursos. Desse modo, os candidatos deverão enviar vídeo referente à avaliação de Habilidades Específicas entre 2 e 4 de outubro. A aplicação da Prova presencial Habilidade Específica está prevista para 29 de outubro.

Nos dias de aplicação das provas os candidatos deverão se apresentar aos locais de prova com antecedência, pois a UFJF não permitirá o acesso após o horário de fechamento dos portões. Além disso, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

Ao todo, a UFJF está ofertando 2.303 vagas para 76 cursos de graduação, sendo 66 cursos ministrados no campus de Juiz de Fora e 10 cursos ministrados em Governador Valadares. As vagas são exclusivas para os candidatos inscritos no Módulo III.

Segundo o edital, a universidade reserva metade das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos e indígenas (PPI) e também para pessoas com deficiência (PcD).

Resultados

A universidade deve liberar as notas do Módulo III no dia 31 de janeiro de 2024. Já a divulgação do resultado final, com a lista de classificados em 1ª chamada, está prevista para o dia 28 de fevereiro de 2024. Os convocados deverão realizar as matrículas de forma presencial.

As notas das provas Módulos I e II serão divulgadas no dia 22 de março de 2024, enquanto os desempenhos finais dessas etapas serão divulgados no dia 5 de abril.

Acesse o edital do Pism na íntegra para mais informações.

