UFN divulga ensalamento do Vestibular de Medicina 2024

A Universidade Franciscana (UFN) é uma instituição de ensino superior privada lozalizad na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul.

A UFN oferece muitas oportunidades e opções de cursos para os seus estudantes, mas seu maior destaque é o curso de Medicina, ambicionado por vestibulandos de todo o país.

Nesta sexta-feira, 10 de novembro, a UFN divulgou um anúncio importante para os candidatos que irão participar da próxima edição do processo seletivo da instituição: o ensalamento referente à aplicação das provas do Vestibular de Medicina2024 já está disponível.

Dessa forma, para que você possa entender como acessar os locais de prova e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UFN. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UFN: candidatos já podem consultar local de prova

Conforme havia sido indicado no calendário oficial do processo seletivo, a UFN divulgou o ensalamento das provas Vestibular de Medicina 2024 nesta sexta-feira, dia 10 de novembro.

Para consultar os locais de prova, os candidatos deverão acessar a página “Minha UFN”, no site da instituição, e realizar login com número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Ficou com alguma dúvida sobre o ensalamento? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da UFN e consulte mais informações sobre o processo seletivo.



Vestibular de Medicina UFN: prova presencial

O Vestibular de Medicina da UFN prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos inscritos no processo seletivo.

O exame será realizado no dia 18 de novembro, a partir das 13h30. A prova terá duração de 04 horas e os participantes deverão permanecer ao menos 3h30 na sala de prova.

Nesta edição do Vestibular de Medicina, os candidatos deverão realizar uma prova com 50 questões de múltipla escolha (objetivas), distribuídas da seguinte forma:

05 questões de Língua portuguesa;

05 questões de Física;

05 questões de Biologia;

05 questões de Matemática;

05 questões de Química;

05 questões de Literatura brasileira;

05 questões de Geografia;

05 questões de História;

05 questões de Filosofia;

05 questões de Língua estrangeira (inglês ou espanhol).

Além disso, os estudantes também deverão escrever uma redação com base no tema proposto. O texto deverá ser redigido no formato tipo dissertativo-argumentativo e deverá possuir no mínimo 20 e no máximo 27 linhas.

Por fim, a pontuação final dos participantes no processo seletivo da UFN será calculada por meio da soma das pontuações obtidas na prova objetiva e na prova de redação.

Vestibular de Medicina UFN: procedimento de inscrição

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UFN foram encerradas no dia 06 de novembro e os estudantes interessados em participar do processo seletivo puderam se inscrever por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site oficial da UFN.

Além disso, os candidatos deveriam pagar uma taxa de inscrição de R$ 260,00 para participar do Vestibular de Medicina 2024 da UFN. O pagamento poderia ser efetuado somente via boleto bancário.

Nesta sexta-feira, dia 10 de novembro, a UFN também divulgou a lista de candidatos que tiveram as suas inscrições homologadas. O documento já está disponível no site da instituição e pode ser consultado por todos os participantes.

Vestibular de Medicina UFN: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a UFN está oferecendo 40 vagas para os candidatos interessados em estudar Medicina na unidade da instituição em Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul.

Todos os candidatos aprovados no Vestibular de Medicina irão ingressar na UFN no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UFN: divulgação dos gabaritos e resultados

Os candidatos poderão acessar o gabarito preliminar do Vestibular de Medicina a partir das 18h30 do dia 18 de novembro, mesmo dia de aplicação dos exames. A UFN irá receber recursos quanto ao gabarito e, com base na análise dos mesmos, divulgará o gabarito definitivo da prova objetiva em 20 de novembro.

No dia 24 de novembro, por sua vez, a UFN irá divulgar o resultado final do Vestibular de Medicina e também o boletim de desempenho individual de cada candidato.