UFRGS divulga concorrência do Vestibular 2024

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é uma universidade pública, gratuita e que oferece um ensino de qualidade. A sede principal da universidade está localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Os candidatos que irão participar da próxima edição do processo seletivo da UFRGS devem ficar atentos: a instituição já divulgou a concorrência do Vestibular 2024, informação essencial para todos os estudantes inscritos.

Dessa maneira, para que você descubra qual é a concorrência e quais serão os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo com completo sobre o Vestibular 2024 da UFRGS. Vamos conferir!

Vestibular UFRGS 2024: concorrência é divulgada

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, a UFRGS divulgou a concorrência relativa ao processo seletivo 2024 da instituição.

Nesta edição do processo seletivo, 22.137 candidatos estão inscritos no Vestibular e irão disputar as 4.023 vagas para mais e 90 cursos de graduação oferecidos pela UFRGS.

O curso mais concorrido do Vestibular 2024 é Medicina, com 70,59 candidatos por vaga. Mais de 6 mil estudantes se inscreveram no processo seletivo para disputar 98 vagas para o curso de Medicina da UFRGS.

Além de Medicina, outros cursos também são muito concorridos. Veja quais são os cursos com as maiores relações de candidato/vaga do Vestibular UFRGS 2024:



Psicologia (diurno): 27,46 candidatos/vaga;



Psicologia (noturno): 20,9 candidatos/vaga;



Biomedicina: 18,04 candidatos/vaga;



Ciências da Computação: 16,13 candidatos/vaga;



Fisioterapia: 13,57 candidatos/vaga;



Medicina Veterinária: 10,6 candidatos/vaga;

Relações Internacionais: 10,6 candidatos/vaga;

Direito (diurno): 10,28 candidatos/vaga;



Engenharia de Computação: 10,48 candidatos/vaga.



Os candidatos podem acessar a concorrência para outros cursos no site da UFRGS.

Ficou com alguma dúvida sobre a concorrência? Acesse o edital do Vestibular 2024 da UFRGS para consultar mais informações sobre o funcionamento das inscrições no processo seletivo.

Vestibular UFRGS 2024: inscrições já foram encerradas

As inscrições para o Vestibular 2024 da UFRGS terminaram no dia 25 de setembro e todos estudantes puderam se inscrever por meio do preenchimento de um formulário disponível no site da Coperse, responsável pelo Vestibular 2024 da UFRGS.

Os candidatos que quisessem participar do Vestibular da UFGRS através de alguma das modalidades de reserva de vagas deveriam indicar a preferência durante a inscrição. Os demais estudantes irão participar do processo seletivo através da modalidade “ampla concorrência”.

Vestibular UFRGS 2024: funcionamento das provas

O Vestibular da UFRGS prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os estudantes inscritos no processo seletivo.

Os exames serão realizados nos dias 25 e 26 de novembro, das 14h às 19h30. As provas serão aplicadas nas seguintes cidades: Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.

No primeiro dia de provas, os candidatos irão responder questões sobre conteúdos variados das disciplinas de História, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática. Além disso, também estará presente no primeiro dia uma proposta de redação.

No segundo dia do Vestibular da UFRGS, por sua vez, os participantes deverão responder questões de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química.

Vestibular UFRGS 2024: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2024, a UFRGS está oferecendo 4.023 vagas para mais de 90 cursos ministrados pela instituição. Veja alguns dos cursos com mais vagas a seguir:

Administração: 112 vagas;

Letras: 94 vagas;

Engenharia Mecânica: 84 vagas;

Arquitetura e Urbanismo: 77 vagas.

Do total de vagas oferecidas pela UFRGS para esta edição do processo seletivo, 2.654 vagas serão destinadas ao ingresso no primeiro semestre de 2024 e o restante para o segundo semestre.

Além disso, devemos mencionar que a UFRGS está reservando 50% de suas vagas para o sistema de cotas. Puderam optar pelas cotas no momento da inscrição os candidatos que cursaram o ensino médio em uma escola da rede pública de ensino.

Mas, dentro das vagas para cotas, a UFRGS destina vagas para estudantes de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e, pessoas com deficiência

Vestibular UFRGS 2024: obras literárias obrigatórias

A comissão organizadora do Vestibular da UFRGS (Coperse) selecionou algumas obras literárias que deverão ser lidas integralmente por todos os candidatos que irão participar das provas do Vestibular 2024.

Veja quais foram os livros escolhidos para o Vestibular 2024:

“A terra dos mil povos”, de Kaká Werá;

“Água Funda”, de Ruth Guimarães;

“Cem anos de solidão”, de Gabriel García Marquez;

“Um útero é do tamanho de um punho”, de Angélica Freitas;

“Lisístrata”, de Aristófanes;

“Várias histórias”, de Machado de Assis

“A falência”, de Júlia Lopes de Almeida

“Coral e outros poemas”, de Sophia de Mello Breyner Andresen;

“Caderno de memórias coloniais”, de Isabela Figueiredo;

“Construção” (álbum), de Chico Buarque;

“Ponciá Vicêncio”, de Conceição Evaristo;

“Deixa o quarto como está”, de Amílcar Bettega.