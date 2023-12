UFRGS divulga gabarito definitivo do Vestibular 2024

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é uma universidade pública, gratuita e que oferece um ensino de qualidade. A sede principal da universidade está localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

O período de inscrições para a próxima edição do Vestibular da UFGRS foi encerrado em setembro e todos os candidatos realizaram as provas no último fim de semana, 25 e 26 de novembro. Nesta quinta-feira, por sua vez, a UFRGS divulgou o gabarito definitivo das provas.

Dessa maneira, para que você consiga acessar o gabarito e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, trouxemos um resumo completo sobre o Vestibular UFRGS 2024. Vamos conferir!

Vestibular UFRGS 2024: gabarito definitivo já está disponível

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, a UFRGS divulgou o gabarito definitivo das provas do Vestibular 2024 na última segunda-feira, 27 de novembro. Porém, gabarito divulgado não era o definitivo e todos os candidatos puderam enviar recursos até esta terça-feira, dia 28 de novembro.

Assim, nesta quinta-feira (30), por sua vez, a UFRGS publicou a versão definitiva do gabarito das provas. As respostas já podem ser consultadas por todos os candidatos no site oficial da UFRGS.

Após a análise dos recursos enviados pelos participantes, a Comissão Permanente de Seleção (Coperse), responsável pela organização do Vestibular da UFRGS, decidiu anular algumas questões das provas aplicadas nos dias 25 e 26 de novembro. Foram anuladas questões de Matemática (primeiro dia de provas), Espanhol e Química (segundo dia de provas). Além disso, a questão 12 da prova de Espanhol sofreu uma mudança no gabarito: a alternativa correta é, na verdade, a letra “A”.

Ficou com alguma dúvida sobre os gabaritos? Acesse o edital do Vestibular 2024 da UFRGS para consultar mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular UFRGS 2024: próximos passos



Os candidatos que participaram das provas do Vestibular 2024 da UFRGS devem aguardar a publicação do resultado final do processo seletivo, que irá acontecer a partir das 17h do dia 11 de dezembro.

Segundo os dados divulgados, 22.317 estudantes estão inscritos no Vestibular 2024 da UFRGS, mas somente 19.592 compareceram às provas no último fim de semana. Assim, o índice de abstenção registado foi de 11,51%.

Vestibular UFRGS 2024: funcionamento do processo seletivo

Conforme indicado no edital do processo seletivo, o Vestibular da UFRGS previa a aplicação de provas para todos os candidatos. Os exames aconteceram de forma presencial nas cidades de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.

No primeiro dia de provas, os candidatos responderam questões sobre conteúdos variados das disciplinas de História, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática. Além disso, os estudantes também escreveram uma redação a partir da proposta apresentada.

No segundo dia do Vestibular da UFRGS, por sua vez, os participantes responderam questões de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química. Cada uma das disciplinas presentes no exame continha 15 questões objetivas.

Vestibular UFRGS 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a UFRGS está oferecendo 4.023 vagas para mais de 90 cursos de graduação.

Nesta edição do processo seletivo, o curso mais concorrido é Medicina, com 70,59 candidatos por vaga. Mais de 6 mil estudantes se inscreveram no processo seletivo para disputar 98 vagas para o curso de Medicina da UFRGS.

Os candidatos podem consultar a concorrência para outros cursos no site da UFRGS.

Do total de vagas oferecidas pela UFRGS para esta edição do processo seletivo, 2.654 vagas serão destinadas ao ingresso no primeiro semestre de 2024 e o restante das vagas, por sua vez, para o segundo semestre.

Além disso, a UFRGS irá reservar 50% do total de vagas para o sistema de cotas. Puderam optar pelas cotas no momento da inscrição os candidatos que cursaram o ensino médio em uma escola da rede pública de ensino.

Mas, devemos destacar que, dentro das vagas para cotas, a UFRGS destina vagas para estudantes de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e, pessoas com deficiência