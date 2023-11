UFRGS divulga locais de prova do Vestibular 2024

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta segunda-feira, dia 6 de novembro, os locais de prova do Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos já podem consultar onde realizarão as provas por meio do site da Coperse (Comissão Permanente de Seleção).

Os inscritos devem acessar o Portal do Candidato, usando o número de CPF e senha cadastrados no momento da inscrição. De acordo com a UFRGS, os locais de prova serão nas cidades de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.

Provas do Vestibular 2024

A aplicação das provas do Vestibular 2024 da UFRGS está marcada para os dias 25 e 26 de novembro de 2023. Em ambos os dias, a aplicação acontecerá no período das 14h às 19h30 (horário de Brasília).

No 1º dia de prova, dia 25 de novembro, a universidade aplicará a Prova objetiva, composta por questões sobre História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa e Matemática, e a Prova de Redação.

No 2º dia de aplicação, dia 26 de novembro, os candidatos responderão a uma Prova objetiva sobre as disciplinas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química. Ainda conforme indicado no edital, são 15 questões objetivas para cada disciplina e na prova de redação será exigida a escrita de um texto dissertativo em Língua Portuguesa sobre o tema proposto.

De acordo com a Coperse, para as questões de língua portuguesa e literatura, a UFRGS solicita a leitura das seguintes obras literárias:

A terra dos mil povos – Kaká Werá

Água Funda – Ruth Guimarães

Cem anos de solidão – Gabriel García Marquez

Um útero é do tamanho de um punho – Angélica Freitas

Lisístrata – Aristófanes

Várias histórias – Machado de Assis

A falência – Júlia Lopes de Almeida

Coral e outros poemas – Sophia de Mello Breyner Andresen

Caderno de memórias coloniais – Isabela Figueiredo

Construção (álbum) – Chico Buarque

Ponciá Vicêncio – Conceição Evaristo

Deixa o quarto como está – Amílcar Bettega



Você também pode gostar:

Orientações para o dia de prova

De acordo com as orientações da universidade, nos dias de prova os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do horário de início da aplicação. Não será permitido o ingresso de estudantes após o fechamento dos portões.

Para ter acesso ao local de prova, o candidato deverá apresentar documento oficial de identificação com foto. Para responder a prova, a UFRGS recomenda ainda que os estudantes levam caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Oferta de vagas

Conforme indicado no edital, a oferta total da UFRGS por meio do Vestibular 2024 é de 4.023 vagas. Do total das vagas, 2.654 são para ingresso no primeiro semestre, enquanto outras 1.369 vagas são para o segundo semestre do próximo ano.

A universidade reserva metade das vagas para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública de ensino, segundo determina a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência. Os candidatos puderam optar pelas cotas no momento da inscrição.

Resultados

A UFRGS divulgará os gabaritos preliminares no dia 27 de novembro, após a aplicação das provas, cabendo a interposição de recursos. Já a publicação do resultado final do Vestibular UFRGS 2024, com a lista de convocados em 1ª chamada, está marcada para o dia 11 de dezembro.

Os candidatos convocados deverão apresentar todos os documentos solicitados para o registro acadêmico, conforme as orientações a serem divulgadas pela UFRGS.

Principais datas do Vestibular 2024

Locais de prova: 6 de novembro ;

Provas: 25 e 26 de novembro;

Resultado: 11 de dezembro.

Veja mais detalhes no edital do Vestibular 2024.