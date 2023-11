ÚLTIMA CHANCE! Prazo para receber mais de R$ 2.900 da CAIXA termina este mês

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma opção disponibilizada pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores que desejam realizar retiradas anuais de suas contas do FGTS, de acordo com a data de seu aniversário.

Essa modalidade permite que o trabalhador tenha acesso a uma porcentagem do saldo disponível em sua conta, podendo variar de acordo com o valor e a faixa de saldo.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário do FGTS é uma alternativa ao saque-rescisão, que ocorre em caso de demissão sem justa causa. Ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador abre mão do direito de receber o valor integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa, mas passa a ter o direito de realizar saques anuais em seu aniversário.

O valor do saque-aniversário é calculado com base em uma alíquota, que varia de 5% a 50%, e uma parcela adicional, conforme a faixa de saldo em que se encontra o trabalhador. A Caixa Econômica Federal disponibiliza uma tabela com as faixas de saldo e as respectivas alíquotas e parcelas adicionais.

Confira abaixo a tabela com as faixas de saldo e as alíquotas do saque-aniversário do FGTS:

Limite das faixas de saldo Alíquota Parcela Adicional Até R$ 500 50% – De R$ 500 até R$ 1 mil 40% R$ 50 De R$ 1 mil até R$ 5 mil 30% R$ 150 De R$ 5 mil até R$ 10 mil 20% R$ 650 De R$ 10 mil até R$ 15 mil 15% R$ 1.150 De R$ 15 mil até R$ 20 mil 10% R$ 1.900 Acima de R$ 20 mil 5% R$ 2.900

Como solicitar o saque-aniversário do FGTS?

Para solicitar o saque-aniversário do FGTS, o trabalhador pode utilizar diferentes canais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. É possível fazer a solicitação através do aplicativo Caixa (disponível para Android e iOS), do Internet Banking, do site oficial da Caixa ou mesmo em uma agência do banco.



Você também pode gostar:

Ao realizar a solicitação, o valor do saque-aniversário é depositado na conta poupança digital da Caixa, podendo ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS). No entanto, o trabalhador também tem a opção de escolher outra conta para receber o valor.

Prazo para o saque-aniversário do FGTS

É importante que o trabalhador fique atento ao prazo para realizar o saque-aniversário do FGTS. O prazo varia de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Por exemplo, os trabalhadores nascidos no mês de setembro têm até o dia 30 de novembro para realizar o saque-aniversário.

Caso o trabalhador não realize o saque-aniversário dentro do prazo estabelecido, o valor ficará disponível na conta do FGTS, podendo ser sacado apenas nas situações previstas em lei, como a aquisição de um imóvel, aposentadoria, doenças graves, entre outras.

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário do FGTS apresenta algumas vantagens e desvantagens que devem ser consideradas pelo trabalhador antes de optar por essa modalidade.

Uma das principais vantagens é a possibilidade de ter acesso a uma parte do saldo do FGTS anualmente, o que pode ser útil para a realização de projetos pessoais, pagamento de dívidas ou investimentos. Além disso, o trabalhador pode escolher a data em que deseja realizar o saque, dentro do mês do seu aniversário.

Por outro lado, uma das principais desvantagens é a perda do direito de resgate integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Caso o trabalhador seja demitido, ele terá direito apenas ao valor disponível na conta do FGTS, desconsiderando o saldo acumulado ao longo dos anos.

Ademais, o saque-aniversário do FGTS é uma opção disponibilizada pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores que desejam ter acesso a uma parte do saldo do FGTS anualmente. Essa modalidade apresenta vantagens e desvantagens, e é importante que o trabalhador avalie suas necessidades e objetivos antes de optar por essa forma de saque.

Para solicitar o saque-aniversário, o trabalhador pode utilizar diferentes canais disponibilizados pela Caixa, como o aplicativo Caixa, o Internet Banking, o site oficial da Caixa ou mesmo uma agência do banco. É importante ficar atento ao prazo para realizar o saque-aniversário, que varia de acordo com o mês de aniversário do trabalhador.

Lembrando que o saque-aniversário não é obrigatório, e o trabalhador pode optar por manter o saque-rescisão, que garante o resgate integral do FGTS em caso de demissão sem justa causa. A decisão deve ser tomada com cautela, levando em consideração as necessidades e objetivos individuais de cada trabalhador.