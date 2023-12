Últimas horas para impedir que a sua conta seja deletada pelo Google

Esta quinta-feira (30) é o último dia para que usuários brasileiros salvem as suas contas e impeçam que elas sejam excluídas pelo Google. De acordo com a gigante da tecnologia, contas inativas há pelo menos dois anos serão excluídas definitivamente a partir desta sexta-feira (1).

Vale lembrar que as contas que forem excluídas perderão todo o conteúdo, como e-mails, arquivos de google drive, docs, meet, agenda e até mesmo as fotos salvas na nuvem. O cidadão que tem uma conta, e que não acessa há tempos, precisa correr para não perder estes dados.

“Os produtos do Google se reservam o direito de excluir seus dados quando sua conta não for usada nesse produto por um período de dois anos. A partir de 1º de dezembro de 2023, Contas do Google que atendam a esse critério poderão ser excluídas”, diz o comunicado da empresa.

A medida, no entanto, vale apenas para as contas pessoais. Assim, perfis de organizações como escolas e empresas não serão excluídos, mesmo que eles estejam em situação de inação há mais de dois anos.

Além disso, a política de exclusão não se aplica aos seguintes casos:

Usuários que compram produtos do Google, aplicativos, serviços ou têm assinaturas ativas não têm conta deletada

Conta contiver cartão de presente com saldo ativo

Conta tem um aplicativo ou jogo publicado na Play Store

Conta é indicada como responsável

Por que Google quer excluir as contas?

Na versão da empresa, a ideia de excluir as chamadas contas inativas é tentar evitar a proliferação de golpes. Como estes perfis estão sem acesso há anos, é provável que eles sejam mais facilmente usados por criminosos no processo de realização de fraudes.

“Mesmo com as proteções, se uma conta não for usada por um longo período de tempo, é mais provável que seja comprometida. Isso ocorre porque as contas esquecidas ou não atendidas geralmente dependem de senhas antigas ou reutilizadas que podem ter sido comprometidas, não tiveram a autenticação de dois fatores configurada e recebem menos verificações de segurança pelo usuário”, diz o Google.



Você também pode gostar:

“Nossa análise interna mostra que as contas abandonadas têm pelo menos 10 vezes menos probabilidade do que as contas ativas de configurar a verificação em duas etapas. Ou seja, essas contas geralmente são vulneráveis e, uma vez comprometida, uma conta pode ser usada para qualquer coisa”, segue a empresa.

O que preciso fazer para minha conta não ser excluída?

De acordo com informações do Google, salvar a sua conta não é uma tarefa difícil. O usuário pode evitar a exclusão realizando uma das ações abaixo ainda nesta quinta-feira (30).

Lendo ou enviando um email;

Usando o Google Drive;

Assistindo vídeo no Youtube;

Compartilhando foto;

Baixando app;

Usando a busca do Google;

Usando o Google para se logar em outros sites, plataformas e serviços.

Aviso do Google

O Google destacou, no entanto, que vai notificar os usuários com antecedência antes da exclusão oficial das suas contas. De acordo com a empresa, a ideia é que o indivíduo tenha a oportunidade de tomar providências, antes de ter a sua conta definitivamente excluída.

Assim, é possível que você receba algumas notificações nas próximas horas, tanto para a Conta Google, como também para o e-mail de recuperação, caso conte com um.

“Se você tiver uma assinatura existente configurada por meio de sua Conta do Google, por exemplo, para o Google One, uma publicação de notícias ou um aplicativo, também consideramos essa atividade da conta e sua conta não será afetada. Adicionalmente, não temos planos neste momento para excluir contas com vídeos do YouTube publicados”, diz o Google.

“Conforme anunciado anteriormente, você precisará fazer login especificamente no Google Fotos a cada 2 anos para ser considerado ativo, o que garantirá que suas fotos e outros conteúdos não sejam excluídos. Da mesma forma, enviaremos várias notificações antes de realizarmos qualquer ação.”