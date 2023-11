último DIA de inscrição para 69 vagas e salários acima de R$ 5 MIL

O concurso DPE – Defensoria Pública do Estado- anuncia que esta segunda, 06 de novembro, é o último dia de inscrição.

Vale lembrar que o edital vai ofertar 69 vagas. Confira.

Sobre o concurso DPE

As inscrições para o concurso da DPE MS (Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul) encerram hoje, 6 de novembro. Este é o primeiro concurso voltado para o quadro de pessoal de apoio técnico-administrativo, oferecendo 69 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.

Para candidatos com ensino fundamental, há oportunidades nas funções de agente de serviços gerais – manutenção de infraestrutura (1 vaga), agente de serviços gerais – motorista I (1 vaga) e agente de serviços gerais – motorista II (1 vaga), com um salário inicial de R$ 1.848.

Candidatos com ensino médio e/ou curso técnico podem se inscrever para os cargos de técnico de defensoria – administrativa (37 vagas), técnico de defensoria – contábil (1 vaga) e técnico de defensoria – informática (4 vagas), com um vencimento de R$ 3.003.

Mais vagas concurso DPE

Já para as funções de analista de defensoria, que requerem formação superior, as especialidades incluem:

análise de sistemas, antropólogo, arquitetura, banco de dados, contador, desenvolvimento de sistemas, direito, engenharia civil, engenharia da computação, gestão de recursos humanos,

jornalismo ou comunicação social, psicologia, segurança de tecnologia da informação, serviço social, sociologia ou ciências sociais, suporte técnico de redes e técnico em computação, com uma remuneração de R$ 5.428,50.



Os benefícios incluem auxílio-alimentação no valor de R$ 1.430 e auxílio-transporte de R$ 1.430.

As vagas estão distribuídas em várias regionais do estado de Mato Grosso do Sul.

O processo de seleção envolverá uma prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha, que será realizada em 3 de dezembro de 2023, na cidade de Campo Grande/MS. Além disso, haverá uma prova de títulos como parte do processo seletivo.

Inscrição concurso DPE

Os interessados poderão se inscrever até as 15 horas. O formulário está disponível no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), banca organizadora

Após finalizar o processo de inscrição, é necessário que o candidato efetue o pagamento da taxa de participação. Os valores estabelecidos são: R$ 45 para aqueles com ensino fundamental,

R$ 60 para candidatos com níveis médio e técnico,

e R$ 75 para aqueles com formação superior. Lotação concurso DPE A lotação das vagas serão nos seguintes locais: 1ª Regional de Campo Grande/MS (Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia);

2ª Regional de Corumbá/MS(Corumbá);

3ª Regional de Coxim/MS (Coxim, Camapuã, Bandeirantes, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora);

4ª Regional de Dourados/MS (Dourados, Caarapó, Deodápolis, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante);

5ª Regional de Jardim/MS (Jardim, Bela Vista, Bonito, Nioaque e Porto Murtinho);

6ª Regional de Nova Andradina/MS (Nova Andradina, Anaurilândia, Angélica, Batayporã e Ivinhema);

7ª Regional de Paranaíba/MS (Paranaíba, Aparecida do Taboado e Inocência);

8ª Regional de Ponta Porã/MS (Ponta Porã, Amambai, Coronel Sapucaia e Sete Quedas);

9ª Regional de Naviraí/MS (Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí e Mundo Novo);

10ª Regional de Três Lagoas/MS (Três Lagoas, Água Clara, Bataguassu e Brasilândia);

11ª Regional de Aquidauana/MS (Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Terenos); e

12ª Regional de Chapadão do Sul/MS (Chapadão do Sul, Cassilândia e Costa Rica). Sobre o DPE MS A função da DPE MS (Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul) é fornecer assistência jurídica e defesa legal para pessoas que não têm condições financeiras de contratar advogados particulares. A DPE MS atua como a representação legal das pessoas de baixa renda e vulneráveis no estado de Mato Grosso do Sul, garantindo que elas tenham acesso à justiça e recebam assistência jurídica adequada. A Defensoria Pública desempenha um papel fundamental na promoção da justiça, na defesa dos direitos humanos e na garantia do acesso à justiça para todos os cidadãos, independentemente de sua situação econômica. Ela atua em uma ampla variedade de áreas legais, incluindo questões de habitação, família, criminal, cível, direitos do consumidor e muitas outras.