Ultragaz ABRE mais de 70 VAGAS em novembro

A Ultragaz, empresa que é referência no ramo de gás engarrafado no país, sendo a primeira empresa a comercializar o GLP a granel no mercado nacional, está contratando no mercado de trabalho. Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação profissional, veja quais são as vagas ofertadas neste mês de novembro:

Ajudante de Carga e Descarga – Temporário – Barueri – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Motorista System – Passo Fundo – RS – Transporte;

Motorista System – Palhoça, Chapecó e Curitibanos – SC – Transporte;

Motorista System – Caxias do Sul – RS – Transporte;

Assistente Administrativo – Instalação – Mauá – SP – Engenharia Industrial, Produção;

Ajudante de Carga e Descarga – Santos – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Coordenador (a) de Treinamento E Qualidade – São Paulo – SP – Atendimento;

Assistente de Pós-Venda – São Paulo – SP – Atendimento;

Analista de Dados – São Paulo – SP – Atendimento;

Analista Comercial – Palhoça – SC – Demonstrador / Promotor;

Motorista System – Araucária – PR – Transporte;

Analista Comercial – Canoas – RS – Demonstrador / Promotor;

Assistente de Instalação – São Paulo – SP – Instalações em Geral;

Auxiliar Administrativo – Duque de Caxias – RJ – Administração Geral;

Consultor (a) Comercial -Londrina – PR – Venda Externa;

Operador (a) de Produção – Ribeirão Preto – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Jovem Aprendiz – São José do Rio Preto – SP – Secretariado;

Consultor (a) Comercial – Pré Vendas – São Paulo – SP – Venda Técnica;

Operador (a) de Produção I – Vaga Exclusiva PCD – São José dos Campos – SP – Administração Geral;

Consultor Comercial – Rio de Janeiro – RJ – Venda Externa.

Mais sobre a Ultragaz

Falando mais sobre a empresa, vame destacar que, desde 1937, a Ultragaz faz parte do dia a dia dos brasileiros. Trouxe o GLP e solução de distribuição a granel para o país. Dedica toda a sua energia em construir relacionamentos, oferecer mais conveniência e chegar a todos os cantos do Brasil.

Além disso, usa sua experiência e tecnologia para criar soluções em energia com foco nos clientes, garantindo uma melhor gestão de suas casas e seus negócios. Por fim, trata-se de uma empresa que valoriza o protagonismo, a consistência do trabalho, a conexão, transformação e claro, pessoas no centro. Com a segurança em primeiro lugar, trilha o melhor caminho para mudar a vida das pessoas.

Como enviar o seu currículo?

Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o Notícias Concursos!