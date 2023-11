UnB aplica provas do Vestibular 2024 neste fim de semana (25 e 26)

A Universidade de Brasília (UnB) é uma instituição de ensino superior pública com sede principal na cidade de Brasília/DF.

Os estudantes que estão inscritos na próxima edição do processo seletivo da UnB devem ficar atentos: a instituição irá começar a aplicar as provas do Vestibular 2024 neste sábado, 25 de novembro.

Dessa maneira, para que você possa entender como a prova irá funcionar e quais serão os próximos passos dos candidatos no processo seletivo, trouxemos um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular 2024 da UnB. Vamos conferir!

Vestibular UnB 2024: provas acontecem neste fim de semana

Conforme previsto pelo edital oficial do processo seletivo, a UnB irá aplicar provas para todos os candidatos inscritos no processo seletivo. As provas irão acontecer neste fim de semana, nos dias 25 e 26 de novembro.

As provas serão realizadas de forma presencial em Asa Norte, Ceilândia, Gama e Planaltina. Em cada dia, as provas terão início às 13 horas (horário oficial de Brasília).

Além disso, devemos mencionar que a UnB divulgou o ensalamento referente às provas no dia 09 de novembro. Para consultar os locais de prova, os candidatos devem realizar login com número de CPF e senha diretamente na “Página de acompanhamento”, disponível no portal do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), responsável por organizar os processos seletivos da UnB.

Todos os candidatos poderão preencher o gabarito somente com caneta de tinta preta fabricada em material transparente. Além disso, os estudantes deverão apresentar um documento de identidade oficial e com foto para os procedimentos de identificação antes do início dos exames.



As questões irão abordar tópicos estudados ao longo do ensino médio. Veja a estrutura das provas desta edição do Vestibular da UnB:

Prova de Conhecimentos I: 30 questões de Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês);

Prova de Conhecimentos II: 120 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes, Filosofia e Sociologia;

Prova de Conhecimentos III: 150 questões de Biologia, Física, Química e Matemática.

Prova de redação

Por fim, devemos resultar que o resultado final do Vestibular da UnB será divulgado no dia 16 de janeiro de 2024.

Ficou com alguma dúvida sobre as provas? Acesse o edital do Vestibular 2024 da UnB e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular UnB 2024: funcionamento das inscrições

As inscrições para o Vestibular 2024 da UnB aconteceram entre os dias 22 de agosto e 19 de setembro. Para participar, todos os estudantes deveriam pagar uma taxa de inscrição de R$167,00 até 07 de outubro.

Mas, a UnB também ofereceu aos candidatos interessados em participar do processo seletivo as possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Veja quais foram as modalidades disponibilizadas para a solicitação do benefício:

Modalidade 1: candidatos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

Modalidade 2: candidatos membros de família com renda per capita menor que um salário mínimo e meio e que cursaram o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Os candidatos deveriam enviar documentos específicos para comprovar que atendiam aos critérios estabelecidos pelo edital do processo seletivo da UnB. A lista completa com os documentos necessários está disponível no edital do Vestibular 2024.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição foi divulgado no dai 26 de setembro, enquanto o resultado definitivo foi divulgado em 04 de outubro.

Vestibular UnB 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a UnB está oferecendo 2.112 vagas para diferentes cursos ministrados nos campi da instituição.

As vagas disponibilizadas para esta edição do processo seletivo contemplarão cursos oferecidos nos campi de Ceilândia, Darcy Ribeiro, Gama e Planaltina. Todos os candidatos aprovados no Vestibular da UnB irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.