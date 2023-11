Unicamp divulga gabaritos da 1ª fase

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) já divulgou os gabaritos referentes às provas objetivas da 1ª fase do Vestibular 2024. Desse modo os candidatos interessados já podem conferir as respostas oficiais por meio do site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares).

Como os gabaritos são preliminares, caberá a interposição de recursos. De acordo com o cronograma, os interessados poderão contestar os gabaritos até essa quarta-feira, dia 1º de novembro, exclusivamente de forma virtual, por meio da Área do Candidato.

Como foi a 1ª fase?

A Unicamp aplicou as provas da 1ª fase no último domingo, dia 29 de outubro, no período das 13h às 18h (horário de Brasília).

A Unicamp esperava 64.705 candidatos para as provas, registrando o menor índice de abstenção em dez anos. A abstenção nessa 1ª fase foi de apenas 6,9%, ou seja, dos 64.705 inscritos, apenas 4.465 candidatos não foram realizar a prova.

Houve locais de prova em 31 cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital paulista. Além disso, a Unicamp aplicou as provas também em outras cinco capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador. A capital Curitiba registrou o maior índice de abstenção nessa 1ª fase, com 18,87% de ausentes. Já o menor índice foi registrado no município de Valinhos com 4,08%.

A 1ª fase consistiu na aplicação de uma Prova de Conhecimentos Gerais composta por 72 (setenta e duas) questões objetivas. A avaliação abarcou assuntos sobre as seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura, Matemática, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Física, Química, Biologia e Inglês. Confira o cadernos de prova.

Somente poderão participar da 2ª fase os candidatos que forem aprovados na 1ª. De acordo com o cronograma do Vestibular 2024, a Unicamp divulgará a lista de aprovados para a 2ª fase e os locais de prova no dia 23 de novembro.



Você também pode gostar:

Vestibular 2024: 2ª fase

Segundo o cronograma, a aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 3 e 4 de dezembro de 2023.

A 2ª fase consiste em uma avaliação composta por 30 questões dissertativas, distribuídas em dois dias, sobre as áreas do conhecimento desenvolvidas no Ensino Médio, e uma prova de redação. Para as questões de Língua Portuguesa e Literatura da 1ª e da 2ª fase, a Comvest recomenda a leitura das seguintes obras literárias:

“A Tarde”, de Olavo Bilac;

“Olhos d’água”, de Conceição Evaristo;

“Carta de Achamento a el-rei D. Manuel”, de Pero Vaz de Caminha;

“Casa Velha”, de Machado de Assis;

“O Ateneu”, de Raul Pompeia;

“Niketche – uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas, de Cartola;

“Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carrol.

Habilidades específicas

Conforme estabelecido no edital, a Unicamp aplicou as Provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música nos meses de setembro e outubro. Para os demais cursos que exigem provas específicas, que são Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, a aplicação dos testes acontecerá entre os dias 7 e 9 de dezembro de 2023.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, ao todo, a Unicamp está ofertando 2.540 vagas através do Vestibular 2024. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no primeiro semestre de 2024.