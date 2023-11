Unicamp divulga resultado da primeira fase do Vestibular 2024

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é uma instituição de ensino superior pública que possui a sua sede principal na cidade de Campinas, estado de São Paulo.

Todos os candidatos inscritos nesta edição do Vestibular da Unicamp realizaram as provas no dia 29 de outubro. Na última quinta-feira (16), por sua vez, a instituição divulgou o resultado da primeira fase do processo seletivo.

Assim, para que você possa acessar o resultado e entender quais serão as próximas etapas do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com as principais informações sobre o Vestibular 2024 da Unicamp. Vamos conferir!

Vestibular Unicamp 2024: resultado da primeira fase é divulgado

Conforme o calendário oficial do processo seletivo, o resultado da primeira fase do Vestibular da Unicamp deveria ser divulgado no dia 23 de novembro. Porém, a Comvest, responsável pela organização do processo seletivo, antecipou a divulgação para a última quinta-feira, 16 de outubro.

Dessa forma, os candidatos já podem acessar a lista com os nomes dos aprovados na primeira fase. Para conferir o resultado, é preciso acessar o site da Comvest e optar por uma dessas alternativas:

Consulta por número de inscrição; Consulta por nome; Consulta pela inicial do nome.

A Comvest também divulgou a listagem geral com todos os estudantes aprovados nesta etapa do processo seletivo. Não é necessário realizar login ou cadastro no site para visualizar o resultado.



As provas da primeira fase foram aplicadas no dia 29 de outubro em 31 cidades do Estado de São Paulo e também em outros estados.

A Comvest recebeu mais de 64 mil inscrições. Do total de candidatos, 60.241 fizeram as provas da primeira fase, o que representa um índice de abstenção de 6,9%. Segundo a Comvest, esse é o menor índice de abstenção na primeira fase registrado nos últimos dez anos.

Ficou com alguma dúvida sobre o resultado da primeira fase? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular Unicamp 2024 e consulte todas as informações disponíveis sobre o processo seletivo.

Vestibular Unicamp 2024: próximas etapas

Todos os candidatos aprovados na primeira fase deverão participar da segunda etapa do Vestibular da Unicamp 2024.

A segunda fase será aplicada em dois dias diferentes: 03 e 04 de dezembro. O exame será formado por questões dissertativas divididas em duas categorias: uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso indicado como primeira opção (Ciências Biológicas/Saúde; Ciências Exatas/Tecnológicas, Ciências Humanas/Artes).

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação. Note que os candidatos não deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo na prova de redação do Vestibular da Unicamp, uma vez que a prova aborda diferentes gêneros textuais no seu exame, como: podcast, crônica, abaixo-assinado, artigo de opinião, etc.

Além disso, alguns candidatos realizarão outras provas como parte do processo seletivo. Os candidatos aos cursos que requerem provas de habilidades específicas, como Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, deverão participar de provas entre os dias 07 e 09 de dezembro.

Vestibular Unicamp 2024: lista de livros obrigatórios

A Comvest selecionou algumas obras literárias que deverão ser lidas por todos os estudantes que irão participar das provas do Vestibular 2024, uma vez que questões sobre esses livros estavam presentes na primeira fase do processo seletivo e também serão cobradas na segunda etapa.

Conheça as obras literárias selecionadas para as provas desta edição do Vestibular da Unicamp:

A Tarde – de Olavo Bilac;

Olhos d`água – de Conceição Evaristo;

Carta de Achamento a el-rei D. Manuel – de Pero Vaz de Caminha;

Casa Velha – de Machado de Assis;

O Ateneu – de Raul Pompeia;

Niketche – uma História de Poligamia – de Paulina Chiziane;

Conto “Seminário dos ratos” – de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas – de Cartola (As canções escolhidas são: “Alvorada”, “As rosas não falam”, “Cordas de aço”, “Disfarça e chora”, “O inverno do meu tempo”, “O mundo é um moinho”, “Que é feito de você?”, “Sala de recepção”, “Silêncio de um cipreste” e “Sim”);

Alice no país das maravilhas – de Lewis Carrol.

Vestibular Unicamp 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a Unicamp está oferecendo 2.537 vagas para 69 cursos de graduação diferentes nos campi de Campinas, Limeira e Piracicaba.

A Comvest anunciou que está usando o sistema de reserva de vagas nesta edição do Vestibular da Unicamp.