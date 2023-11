Unidas ABRE VAGAS em diversos estados do país

A Unidas, empresa que é integrante do grupo Brookfield, uma das maiores empresas do setor de mobilidade no Brasil, está em busca de funcionários no mercado. Desse modo, antes de falar mais sobre, verifique quais são os posto de trabalho disponíveis:

Atendente/Vendedor (a) – Blumenau – SC – Atendimento;

Atendente/Manobrista – Goiânia – GO – Motorista – Hab B;

Mecânico (a) Automotivo (CNH – D) – Garuva – SC – Engenharia Mecânica, Mecatrônica;

Mecânico (a) Automotivo (CNH – D) – São José dos Pinhais – PR – Engenharia Mecânica;

Mecânico Automotivo – Caxias do Sul – RS – Mecânica de Automóveis;

Agente Atendimento I – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Agente Atendimento II – Afirmativa para PCD – Goiânia – GO – Atendimento;

Mecânico Automotivo (CNH – D) – Joinville – SC – Engenharia Mecânica, Mecatrônica;

Analista de Tesouraria SR – Curitiba – PR – Tesouraria;

Consultor (a) de Vendas Seminovos – Vitória – ES – Venda Interna;

Mecânico (a) – Caxias do Sul – RS – Manutenção Mecânica;

Mecânico (a) – Cajati – SP – Manutenção Mecânica;

Manobrista/Motorista – Cascavel – PR – Efetivo;

Consultor (a) de Qualidade Veicular – Cascavel – PR – Atendimento;

Consultor de Qualidade Veicular – Porto Alegre – RS – Qualidade.

Mais sobre a Unidas

Falando um pouco mais sobre Unidas, é importantíssimo frisar que a empresa conta com cerca de 100 mil ativos entre veículos leves, caminhões, máquinas e equipamentos pesados, e oferece uma plataforma completa de soluções de gestão e locação de veículos, operações e manutenção, trazendo economia e praticidade para pessoas e empresas em todo o país. Conta também com mais de 200 lojas entre aluguel de carros e venda de seminovos, incluindo leves e pesados, no varejo e atacado.

A companhia, que tem mais de 4 mil colaboradores, é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pelo ranking Great Place to Work. Além disso, foi eleita como a 32ª marca mais valiosa pelo Brand Finance Brazil e, por sete vezes, conquistou o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviço ao Cliente na categoria “Locadora de veículos”.

Confira alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Auxílio-farmácia / medicamento;

Seguro de Vida;

Vale-refeição;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Estacionamento;

Auxílio combustível;

Veículo de empresa;

Celular Corporativo;

Ajuda de custo;

Programas de Suporte (Coaching e Mentoring);

Auxílio Educação;

Programas de Treinamento e Desenvolvimento;

Ações Motivacionais;

Horário Flexível / Reduzido;

Home Office;

Auxílio Academia;

Comissões, Bônus por resultado e Participação nos lucros;

Auxílio creche.

Como se inscrever em um dos cargos?



Você também pode gostar:

Agora que você já analisou a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante simples e rápida. Primeiro, é só acessar esse link que você irá automaticamente à página do InfoJobs. Por lá, você terá acesso aos detalhes referentes às vagas. Basta checar com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos e concursos públicos espalhados pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos e não perca nada!