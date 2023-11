UNIFAI encerra inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI) é uma instituição de ensino superior com sede na cidade de Adamantina, São Paulo.

A instituição oferece mais de 35 cursos de graduação e diversas oportunidades para os seus estudos, mas o seu maior destaque é Medicina, curso ambicionado por vestibulandos de todo o país.

Todos os estudantes que querem quer estudar Medicina nessa instituição devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UNIFAI estão abertas, mas serão encerradas nesta terça-feira, 07 de novembro.

Dessa maneira, para que você você ainda consiga se inscrever e participar do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNIFAI. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNIFAI: período de inscrições termina nesta terça-feira (07)

Conforme previsto pelo calendário do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular de Medicina da UNIFAI começou no dia 22 de agosto e será encerrado nesta terça-feira, dia 07 de novembro.

Todos os candidatos poderão se inscrever somente de forma virtual por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Fundação Vunesp, responsável pela realização do Vestibular de Medicina da UNIFAI. Para se inscrever, os participantes deverão realizar cadastro ou login no site da Vunesp.

Segundo as informações divulgadas pela UNIFAI, poderão participar do processo seletivo somente os candidatos que já possuem Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou que irão concluir o ensino médio antes do período de matrículas na instituição. Dessa maneira, os estudantes que estão cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio não poderão participar do Vestibular de Medicina 2024 da UNIFAI.



Ficou com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da UNIFAI e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNIFAI: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 340,00 para participar do Vestibular de Medicina da UNIFAI.

O pagamento deverá ser efetuado via boleto bancário até esta quarta-feira, 08 de novembro, um dia após o fim das inscrições no vestibular. A inscrição no vestibular será efetivada somente após o pagamento da taxa.

Nesta edição do processo seletivo, a UNIFAI não irá disponibilizar isenção ou redução da taxa para os candidatos.

Vestibular de Medicina UNIFAI: provas

Todos os candidatos inscritos no Vestibular de Medicina 2024 da UNIFAI deverão realizar uma prova presencial. O exame será elaborado pela Fundação Vunesp e aplicado no dia 03 de dezembro, das 13h às 17h30.

As provas serão realizadas na cidade de Adamantina, estado de São Paulo. Os candidatos poderão consultar o próprio local de prova a partir do dia 24 de novembro, no site da Fundação Vunesp.

A prova do Vestibular da UNIFAI será composta por 60 questões de Conhecimentos Gerais e também por uma prova de redação. As questões serão distribuídas da seguinte forma:

09 questões de Matemática;

09 questões de Biologia;

06 questões de Geografia;

06 questões de Física;

06 questões de História;

09 questões de Química;

09 questões de Língua Portuguesa;

06 questões de Língua Inglesa.

O valor total da prova de questões objetivas será de 80 pontos, enquanto a prova de redação irá valer 20 pontos.

A pontuação final de cada participante no processo seletivo, por sua vez, será calculada com base na soma das notas obtidas nas duas provas. Mas, os candidatos que obtiverem pontuação igual a zero na prova de Conhecimentos Gerais ou na prova de redação serão desclassificados do processo seletivo da UNIFAI.

Vestibular de Medicina UNIFAI: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UNIFAI está oferecendo 50 vagas para o curso de graduação em Medicina, que será ministrado em Adamantina, São Paulo.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UNIFAI: divulgação dos resultados

A primeira chamada com os nomes dos candidatos aprovados e convocados para matrícula na UNIFAI será divulgada no dia 08 de janeiro de 2024.

Todos os participantes aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula na UNIFAI entre os dias 10 e 12 de janeiro de 2024.