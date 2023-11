Unifimes Trindade divulga resultado do Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário de Mineiros (Unifimes), campus Trindade (GO), divulgou nesta segunda-feira, dia 6 de novembro, o resultado do Vestibular de Medicina 2024. Desse modo, os candidatos já podem consultar a relação de classificados por meio do site da Fundação Vunesp, banca responsável por organizar e aplicar as provas do processo seletivo.

Além de divulgar a classificação geral, a Vunesp divulgou a lista de convocados para as matrículas em 1ª chamada tanto da seleção via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), quanto da seleção via Vestibular Tradicional, com a aplicação de provas. Também já está disponível no site da Vunesp a Lista de Lista de Espera em Ordem de Classificação.

De acordo com as orientações do edital do Vestibular de Medicina 2024, os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrículas nos dias 7 e 8 seguintes, próxima terça e quarta-feira. Para efetuar o registro acadêmico é necessário apresentar todos os documentos solicitados de forma virtual. Conforme indicado no edital, os documentos necessários para as matrículas são os seguintes:

a) 01 Foto 3 X 4;

b) Carteira de Identidade – RG;

c) Certificado de Reservista (se do sexo masculino e maior de 18 anos);

d) Certidão de nascimento ou casamento;

e) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

f) Título Eleitoral (se maior de 18 anos);

g) Comprovante de quitação eleitoral;

h) Comprovante de endereço;

i) Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

j) Histórico escolar do Ensino Médio;

k) Declaração de AUTENTICIDADE do Diploma ou Certificado de Conclusão e do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente com firma reconhecida em cartório;

l) Diploma de conclusão do Ensino Superior (somente para candidato Portador de Diploma de Ensino

Superior).

Vestibular de Medicina 2024

De acordo com o edital, a oferta total da Unifimes Trindade para o Vestibular de Medicina 2024 é de 75 (setenta e cinco) vagas para ingresso no curso de Medicina (período integral) no 1º semestre letivo de 2024. Puderam se inscrever estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que estão em vias de concluir essa etapa da educação formal.

Os candidatos puderam concorrer às vagas ofertadas pela instituição de ensino por meio de duas modalidades de seleção: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio); ou aplicação de provas presenciais.

Aqueles que optaram por concorrer às vagas usando o desempenho no Enem puderam se inscrever com uma das edições do Enem ocorridas de 2019, 2020, 2021 a 2022. Desse modo, a Unifimes Trindade considerou as notas das quatro provas objetivas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias) do Enem e também a nota da prova de Redação.



Seleção via provas

A aplicação das provas para os candidatos que optaram pelo vestibular tradicional aconteceu no dia 8 de outubro, das 14h às 19h (horário de Brasília). A Fundação Vunesp foi a banca responsável por organizar e aplicar as provas.

A banca aplicou três provas com questões objetivas e discursivas sobre conteúdos dos componentes curriculares do Ensino Médio, com a seguinte distribuição:

Prova I: 8 (oito) questões dissertativas sobre Química (04) e Biologia (04);

Prova II: 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (05), História (05), Língua Inglesa (05) e Física

Prova de redação em Língua Portuguesa.

A aplicação aconteceu exclusivamente em Trindade (GO), cidade para a qual a Unifimes está ofertando as vagas disponíveis nesse processo seletivo para o curso de Medicina.

Novas chamadas

De acordo com o edital, caso haja vagas não preenchidas após o período de matrícula da 1ª chamada, a Unifimes Trindade poderá realizar uma nova chamada. A 2ª convocação está prevista para o dia 9 de novembro, enquanto as matrículas serão recebidas até o dia 10 seguinte.

