UNIFIPA/FAMECA encerra inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA/FAMECA) é uma instituição de ensino privada com sede na cidade de Catanduva, interior do estado de São Paulo.

Dentre as oportunidades e cursos oferecidos pela UNIFIPA/FAMECA, podemos citar o curso de Medicina, muito ambicionado por vestibulandos de todas as partes do país.

Todos os estudantes interessados em estudar nessa instituição devem ficar atentos: as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da UNIFIPA/FAMECA estão abertas, mas serão encerradas nesta quinta-feira, 09 de novembro.

Dessa forma, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, separamos um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNIFIPA/FAMECA. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNIFIPA/FAMECA: inscrições terminam nesta quinta (09)

Conforme o calendário do processo seletivo, o período de inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da UNIFIPA/FAMECA está aberto, mas será encerrado às 23h59 desta quinta-feira, dia 09 de novembro.

Todos os candidatos poderão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário disponível no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do Vestibular de Medicina UNIFIPA/FAMECA.

No formulário de inscrição, os estudantes deverão indicar uma cidade para realização das provas presenciais: Catanduva/SP ou São Paulo. Além disso, os candidatos que precisarem de atendimento especial deverão indicar a própria necessidade no ato de inscrição.

Ainda está com alguma dúvida sobre os procedimentos de inscrições? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da UNIFIPA/FAMECA e consulte mais informações sobre o processo seletivo.



Você também pode gostar:

Vestibular de Medicina UNIFIPA/FAMECA: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 450,00 para participar do Vestibular de Medicina da UNIFIPA/FAMECA. O pagamento deverá ser efetuado via boleto bancário até esta sexta-feira, dia 10 de novembro.

Os estudantes poderão consultar a confirmação da efetivação da própria inscrição na “Área do Candidato”, no site da Fundação Vunesp, após dois dias úteis do pagamento da taxa.

A UNIFIPA/FAMECA não irá oferecer a isenção ou a redução da taxa para os candidatos inscritos nesta edição do processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNIFIPA/FAMECA: funcionamento das provas

O Vestibular de Medicina 2024 da UNIFIPA/FAMECA prevê a realização de duas provas presenciais para todos os candidatos inscritos no processo seletivo.

As provas serão aplicadas nos dias 07 e 08 de dezembro, a partir das 14h. Veja a organização das provas a seguir:

Prova de Conhecimentos Gerais: : 86 questões objetivas (de múltipla escolha) de Matemática (11), Biologia (11), Geografia (11), Física (11), História (11), Química (11), Língua Portuguesa (11) e Língua Inglesa (09). A pontuação máxima da prova será de 100 pontos;

Prova de Conhecimentos Específicos e Redação: 20 questões discursivas de Biologia (08), Química (06) e Física (06) e proposta de redação em Língua Portuguesa. A pontuação máxima da prova dissertativa será de 80 pontos e a nota máxima da redação será de 50 pontos.

As provas serão aplicadas nas cidades de Catanduva/SP e São Paulo. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 29 de novembro, no site da Fundação Vunesp.

Por fim, devemos mencionar que os estudantes que obtiverem nota zero nas provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos ou nota igual ou superior a quinze na prova de redação serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNIFIPA/FAMECA: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina 2024, a UNIFIPA/FAMECA está oferecendo 100 vagas para o curso de graduação em Medicina.

Os candidatos irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024 e o curso será ministrado na sede principal da UNIFIPA/FAMECA em Catanduva, São Paulo.

Vestibular de Medicina UNIFIPA/FAMECA: divulgação dos resultados

O resultado do Vestibular de Medicina da UNIFIPA/FAMECA será divulgado no dia 18 de janeiro de 2024. A lista com a classificação geral dos participantes do processo seletivo estará disponível no site da Vunesp.

Os candidatos aprovados através da primeira chamada poderão realizar os procedimentos de matrícula na UNIFIPA/FAMECA entre os dias 22 e 23 de janeiro de 2024.