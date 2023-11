UniFUNCESI abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024/1

O Centro Universitário UniFUNCESI é uma instituição de nível superior localizada na cidade de Itabira, Minas Gerais. Atualmente, a UniFUNCESI é mantida pela Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira

A UniFUNCESI possui uma oferta de cursos muito variada, mas o seu maior destaque é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos em todo o Brasil.

Os estudantes interessados em estudar Medicina nessa instituição devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024/1 da UniFUNCESI estão abertas, mas serão encerradas nesta segunda-feira, 20 de novembro.

Dessa maneira, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024/1 da UniFUNCESI. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UniFUNCESI 2024/1: período de inscrições termina nesta segunda (20)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024/1 da UniFUNCESI será encerrado às 23h59 desta segunda-feira, dia 20 de novembro.

Todos os estudantes interessados poderão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de formulário eletrônico no site do Vestibular da UniFUNCESI.

Segundo as informações divulgadas pela UniFUNCESI, poderão participar do Vestibular de Medicina 2024 somente os candidatos que estiverem cursando o último ano do ensino médio e que puderam comprovar a conclusão do ensino médio no momento da matrícula.

No momento da inscrição, os candidatos deverão optar por uma modalidade de participação. As opções disponibilizadas para a edição 2024/1 do Vestibular de Medicina são as seguintes:



Somente Seleção por intermédio do sistema de provas;

Somente Seleção por intermédio do sistema de nota obtida no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio);

Seleção por intermédio do sistema de provas + Seleção por intermédio do sistema de nota obtida no ENEM (Combo).

Ficou com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024/1 da UniFUNCESI e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina UniFUNCESI 2024/1: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição para participar do Vestibular de Medicina da UniFUNCESI. O pagamento deverá ser efetuado até esta segunda-feira (20) por meio de boleto bancário pagável em toda a rede bancária, cartão de débito ou cartão de crédito.

Mas, o valor da taxa de inscrição irá depender da modalidade de participação escolhida pelo candidato. Veja os valores a seguir:

Somente Seleção por intermédio do sistema de provas: R$ 350,00 ;

Somente Seleção por intermédio do sistema de nota obtida no ENEM: R$ 250,00 ;

Seleção por intermédio do sistema de provas + Seleção por intermédio do sistema de nota obtida no ENEM: R$ 500,00.

Vestibular de Medicina UniFUNCESI 2024/1: uso da nota do ENEM

Os estudantes que optarem por participar do Vestibular de Medicina 2024/1 por meio da nota do ENEM não precisarão realizar nenhum tipo de prova.

Poderão ser utilizadas as pontuações obtidas entre 2015 e 2022. Os candidatos que quiserem participar dessa modalidade enviar o Boletim de Desempenho fornecido pelo INEP para a UniFUNCESI.

Vestibular de Medicina UniFUNCESI 2024/1: funcionamento das provas

A UniFUNCESI irá aplicar uma prova para todos os candidatos inscritos no Vestibular de Medicina. O exame irá acontecer no dia 26 de novembro, a partir das 13h.

A prova será formada por 50 questões objetivas (de múltipla escolha) sobre as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, Biologia, Química, Física Matemática e Língua Estrangeira (Inglês). Além disso, os estudantes deverão escrever uma redação com base na proposta apresentada.

Vestibular de Medicina UniFUNCESI 2024/1: oferta de vagas

Por meio desta edição do Vestibular de Medicina, a UniFUNCESI está oferecendo 66 vagas para o curso de Medicina ministrado em Itabira, MG.

Do total de vagas, 36 serão destinadas ao sistema de seleção via provas e o restante, por sua vez, para a seleção via nota do ENEM.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UniFUNCESI 2024/1: divulgação dos gabaritos e resultados

A UniFUNCESI irá divulgar o gabarito preliminar da prova do Vestibular de Medicina no dia 27 de novembro e todos os candidatos poderão enviar recursos quanto ao documento. Após a análise dos recursos, o gabarito definitivo será publicado no dia 06 de dezembro.

Por fim, o resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 12 de dezembro.