UNIFUNEC divulga resultado do Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário de Santa Fé do Sul (UNIFUNEC) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo.

A UNIFUNEC oferece muitas oportunidades e cursos para os seus estudantes, mas o maior destaque da instituição é Medicina, muito ambicionado por estudantes de todo o país.

Os estudantes que participaram das provas do Vestibular de Medicina da UNIFUNEC devem ficar atentos: na última quinta-feira (16), a instituição divulgou o resultado do processo seletivo.

Assim, para que você consiga acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNIFUNEC. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNIFUNEC: resultado é divulgado

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, a UNIFUNEC divulgou o resultado definitivo do Vestibular de Medicina na última quinta-feira, dia 16 de novembro.

Os candidatos já podem acessar o resultado e a classificação geral nos sites da Fundação Vunesp e da UNIFUNEC. Para conferir o resultado no site da Fundação Vunesp, responsável pela realização do processo seletivo, os estudantes devem realizar login na plataforma com número de CPF ou email.

A pontuação de cada participante no processo seletivo foi calculada por meio da soma das notas obtidas em cada uma das três provas. Segundo as informações divulgadas pela UNIFUNEC, os primeiros 60 candidatos classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos nas prova foram convocados para matrícula. Os estudantes deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 27 e 29 de novembro, das 08h às 19h, exclusivamente no Campus II da UNIFUNEC, em Santa Fé do Sul/SP.



Além disso, a UNIFUNEC irá divulgar também a segunda chamada de candidatos aprovados. O documento será publicado no dia 01 de dezembro, a partir das 14h.

Ficou alguma dúvida sobre a divulgação dos resultados ou as matrículas? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da UNIFUNEC e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNIFUNEC: funcionamento das inscrições

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UNIFUNEC estiveram abertas até o dia 28 de setembro de 2023. Os candidatos puderam se inscrever somente através de forma virtual, por meio do portal da Fundação Vunesp.

Nesta edição do processo seletivo, a UNIFUNEC não ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção ou a redução da taxa de inscrição. Dessa maneira, todos os estudantes precisaram pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 via boleto bancário

Vestibular de Medicina UNIFUNEC: prova presencial

O Vestibular de Medicina da UNIFUNEC previa a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. As provas foram realizadas no dia 22 de outubro, no campus II da UNIFUNEC, em Santa Fé do Sul/SP.

A prova do Vestibular de Medicina da UNIFUNEC continha três exames diferentes, aplicados em uma única etapa. A distribuição das provas foi a seguinte:

Prova I: 8 questões dissertativas, distribuídas entre as disciplinas de Química (04) e Biologia (04). A pontuação máxima da prova será de 32 pontos;

Prova II: 40 questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (05), História (05), Língua Inglesa (05) e. Física (05), com 5 alternativas cada. A prova poderá conter questões interdisciplinares. A pontuação máxima da prova será de 40 pontos;

Prova de redação : pontuação máxima de 28; pontuação máxima de 28;

Por fim, é válido destacar que os candidatos que obtiveram nota zero na redação e/ou nas questões de múltipla escolha e/ou nas questões discursivas foram eliminados do processo seletivo da UNIFUNEC.

Vestibular de Medicina UNIFUNEC: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina 2024, a UNIFUNEC está oferecendo 60 vagas para o curso de Medicina ministrado no campus principal da instituição, em Santa Fé do Sul/SP.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar na instituição no primeiro semestre letivo de 2024.