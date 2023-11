UNIMA encerra inscrições via vestibular online

O Centro Universitário de Maceió (UNIMA) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas.

A UNIMA oferece diferentes opções de oportunidades e cursos de graduação para os seus estudantes. Porém, o maior destaque da instituição é o curso de Medicina, muito ambicionado por vestibulandos de todas as regiões do Brasil.

Porém, todos os estudantes interessados em estudar Medicina na instituição devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UNIMA ainda estão abertas, mas serão encerradas nesta sexta-feira, 10 de novembro.

Assim, para que você ainda consiga realizar a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNIMA. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNIMA: inscrições serão encerradas nesta sexta-feira (10)

Segundo as informações presentes no edital do processo seletivo, o período de inscrições para participar do Vestibular de Medicina 2024 da UNIMA através da modalidade “vestibular online” será encerrado nesta sexta-feira, dia 10 de novembro.

Todos os candidatos poderão se inscrever forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Ayfa Educação, responsável pelo processo seletivo da UNIMA. Não serão aceitas inscrições realizadas de outras formas.

Conforme as informações divulgadas pela UNIMA, os estudantes também poderiam participar do processo seletivo utilizando a pontuação obtida na prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Porém, as inscrições para essa modalidade terminaram no dia 03 de novembro.



Você também pode gostar:

Ainda está com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da UNIMA e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNIMA: taxa de inscrição

Será preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do Vestibular de Medicina da UNIMA.

O valor é o mesmo para as duas modalidades previstas (nota do ENEM e vestibular online) pelo processo seletivo e o pagamento poderá ser realizado somente via boleto bancário.

Vestibular de Medicina UNIMA: funcionamento do processo seletivo

Os candidatos que irão participar do Vestibular de Medicina da UNIMA por meio da modalidade “prova online” deverão participar da realização de um exame remoto com duração de 04 horas. A prova será realizada no dia 19 de novembro e irá conter 64 questões objetivas (de múltipla escolha), além de uma proposta de redação sobre um tema escolhido pela banca organizadora.

Por outro lado, os participantes que optaram pela modalidade “nota do ENEM” poderão usar as pontuações obtidas na prova do ENEM entre os anos de 2015 e 2022 para participar do Vestibular de Medicina da UNIMA.

Mas, precisamos destacar que, segundo os critérios estabelecidos pela UNIMA, os estudantes que obtiveram nota zero na redação do ENEM ou pontuação inferior a 450 pontos na média geral do ENEM serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNIMA: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UNIMA está oferecendo 61 vagas para o curso de Medicina ministrado em Maceió, capital do estado de Alagoas.

Do total de vagas, 30 serão destinadas à seleção via nota do ENEM e 31 vagas para o processo seletivo via vestibular online. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Vestibular de Medicina UNIMA: divulgação dos gabaritos e resultados

Os candidatos que optaram pela modalidade “vestibular online” poderão acessar o gabarito da prova objetiva ainda no mesmo dia de aplicação dos exames, 19 de novembro. O resultado preliminar para essa modalidade, por sua vez, será divulgado pela UNIMA no dia 21 de novembro e o resultado definitivo, no dia 24 de novembro.

Para os estudantes que optaram pela modalidade “nota do ENEM”, o resultado será divulgado nesta sexta-feira dia 10 de novembro. A lista de candidatos convocados já está disponível no site da Ayfa Educação.