UNIMED anuncia vagas HOME OFFICE com salários de R$ 6.397,24

Busca por vagas home office? Unimed oferta muitas oportunidades

As vagas home office são uma excelente oportunidade para trabalhar de casa. As chances estão crescendo neste ramo e os empregadores estão percebendo uma melhora no desempenho dos profissionais.

Se você se interessa nas vagas home office da Unimed, veja a seguir todos os detalhes.

Vagas home office

Faça Parte de uma Equipe Dedicada à Saúde e Bem-Estar

A Unimed Grande Florianópolis, maior cooperativa de saúde de Santa Catarina, está com vagas abertas para Analista de Negócios em Tecnologia da Informação. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa busca profissionais comprometidos para integrar sua equipe e contribuir para a qualidade e eficiência de seus serviços.

Responsabilidades e Atribuições

Como Analista de Negócios em T.I, suas responsabilidades incluem:

Levantamento de requisitos e especificação de negócios

Identificação e proposição de soluções de automação de processos

Acompanhamento do desenvolvimento do produto, garantindo a conformidade com os requisitos

Homologação e auxílio na implantação

Acompanhamento das entregas com o público alvo

Suporte aos produtos e processos



Informações Adicionais sobre as vagas home office

Modelo de trabalho: Teletrabalho

Teletrabalho Remuneração: R$ 6.397,24

Benefícios que Você Irá Adorar:

Vale Refeição/Alimentação (R$ 800,00)

Auxílio Creche

Auxílio Educação

Vale Transporte

Plataforma de Academias

Psicologia Viva

Plano de Saúde (para colaboradores na Grande Florianópolis; para home office, é oferecido auxílio saúde)

Plano Odontológico

Folga no mês de aniversário

Plano de Carreira, Cargos e Salários

Horário de Trabalho:

Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h

Requisitos e Qualificações das vagas home office

Necessários:

Diferenciais:

Conhecimento da jornada do Cliente UGF

Conhecimento no sistema SGU

Conhecimento em Metodologias Ágeis

Atendimento ao cliente

Banco de dados relacionais

Inglês técnico

Linguagem UML (Unified Modeling Language)

Noções de Sistema Operacional

Processos sistêmicos específicos por grupo de negócio

Redação

Ensino Superior completo, preferencialmente em Ciências da Computação ou Sistemas de Informação

Como se inscrever nestas vagas home office

Os interessados poderão se inscrever por meio deste link.

Na Unimed Grande Florianópolis, a diversidade é valorizada, e um ambiente de trabalho inclusivo é prioridade. Se você compartilha desses valores e está em busca de um desafio na área de Tecnologia da Informação, não perca a chance de se tornar um UGFER.

Cultura de Respeito e Igualdade

Valorização da diversidade

Ambiente inclusivo

Respeito e igualdade como pilares fundamentais

Oportunidade Desafiadora na Área de T.I

Contribua para promover e cuidar da saúde das pessoas

Seja parte de uma equipe comprometida com a excelência

Envolva-se em um ambiente dinâmico e inovador

Sobre a Unimed

A Unimed é uma das maiores cooperativas de saúde do Brasil, operando em todo o país desde sua fundação em 1967. Seu objetivo principal é fornecer assistência médica de qualidade, baseada nos princípios cooperativistas. A cooperativa se destaca pelo compromisso com a humanização no atendimento, buscando estabelecer relações próximas e acolhedoras entre médicos e pacientes.

Fundamentada nos princípios do cooperativismo, a Unimed prioriza valores como ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. A qualidade é um ponto central em sua atuação, visando sempre proporcionar serviços médicos excelentes aos beneficiários. A ética e a transparência norteiam suas ações, fortalecendo a confiança dos envolvidos.

A Unimed atua por meio de cooperativas locais, permitindo uma gestão mais próxima da realidade de cada região. Embora cada cooperativa seja independente, há uma integração nacional que confere força ao sistema como um todo. Além dos serviços médicos, muitas Unimeds possuem estruturas próprias para hospitais, laboratórios, centros de diagnóstico e outros serviços relacionados à saúde.