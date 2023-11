Unimed OFERECE VAGAS no Centro-Oeste do país

A Unimed, empresa que atua no setor de saúde suplementar com uma rede credenciada, que compreende hospitais, clínicas e laboratórios, está com excelentes oportunidades de emprego em aberto no mercado. Dessa maneira, antes de falar com mais ênfase sobre a Unimed, veja quais são os cargos:

Analista de Custos e Orçamento III – Controladoria – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Marketing Digital II – Comunicação Digital – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Comportamento – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente Administrativo – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente de Relacionamento Corporativo – Relacionamento Empresarial – Goiânia – GO;

Assistente de Serviços Especializados – Goiânia – GO – Efetivo: Auxiliar a especialista em Applied Behavior Analysis, ou Análise Comportamental Aplicada – ABA nos atendimentos dos pacientes autistas. Aplicar o Programa Educacional Individualizado – PEI desenvolvido pela psicóloga ou fonoaudióloga;

Assistente Social – Goiânia – GO – Efetivo;

Atendente – Goiânia – GO – Efetivo;

Auxiliar de Almoxarifado – Logística – Goiânia – GO – Efetivo;

Auxiliar de Contas Medicas – Goiânia – GO – Efetivo;

Designer de Marketing II – Marketing E Eventos – Goiânia – GO – Efetivo: Criar projetos de média complexidade de comunicação visual dos serviços oferecidos pela Cooperativa, incluindo o desenho de logotipos, elaboração de cartazes e etc;

Enfermeiro (a) – Goiânia – GO – Temporário;

Estagiário Nível Superior – Inteligência De Negócio – Goiânia – GO – Estágio;

Fonoaudiólogo – Unidomiciliar – Goiânia – GO – Efetivo;

Psicólogo Clínico – Psicologia – Goiânia – GO – Efetivo;

Recepcionista de Laboratório – Goiânia – GO – Efetivo;

Técnico (a) de Enfermagem -Goiânia – GO – Efetivo;

Técnico (a) em Segurança do Trabalho – Goiânia – GO – Efetivo;

Teleatendente – Call Center – Goiânia – GO – Efetivo;

Terapeuta Ocupacional – Goiânia – GO – Efetivo.

Mais sobre a Unimed

Falando um pouco mais sobre a Unimed de Goiânia, podemos destacar que, por integrar o Sistema Nacional Unimed e representar a maior operadora de planos de saúde genuinamente brasileira, ao longo dos seus 44 anos, enfrentou e enfrenta inúmeros desafios patrocinados pelos grupos econômicos e o próprio Governo Federal.

Entretanto, jamais colocou em risco e/ou comprometeu o exercício da medicina social e a assistência à saúde humanizada e de qualidade dispensada à comunidade. Esse foi, é e continuará sendo o compromisso maior dos 2.900 médicos cooperados que integram a Unimed Goiânia.

Como se candidatar?

Bom, agora que já foi possível verificar a lista de cargos, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

