UniNorte aplica provas nesta sexta-feira (03)

O Centro Universitário UniNorte é uma instituição de ensino superior privada com unidades em diferentes cidades do norte do país.

A UniNorte oferece diversos cursos para os seus estudantes, mas o seu maior destaque é Medicina, um curso muito ambicionado e concorrido.

Os estudantes que estão inscritos para participar da próxima edição do processo seletivo da UniNorte devem ficar atentos: as provas do Vestibular de Medicina 2024 serão aplicadas nesta sexta-feira, 03 de novembro.

Assim, para que você descubra como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UniNorte. Confira!

Vestibular de Medicina UniNorte: provas são realizadas hoje (03)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, os estudantes que optaram pela modalidade “prova vestibular” deverão participar da realização de uma prova nesta sexta-feira, dia 03 de novembro.

O exame irá acontecer das 14h às 18h (horário do Acre) e será aplicado nos formato online, através da plataforma Prova Fácil, e presencial, no campus da UniNorte em Rio Branco, Acre.

As provas terão duração máxima de 4 horas. No caso da prova online, os estudantes poderão acessar a plataforma até às 14h30min (horário do Acre). Por outro lado, os candidatos que irão realizar a prova presencialmente poderão realizar o acesso ao local de provas das 13h20 às 14h30. Todos os estudantes deverão estar munidos de um documento de identidade original e com foto.

A prova desta edição do Vestibular de Medicina será formada por 30 questões de múltipla escolha (objetivas) distribuídas da seguinte forma:



10 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT);

06 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT);

04 questões de Matemática e suas Tecnologias (MT);

10 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT);

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora. Na prova de redação, o participante deverá redigir um texto de tipo dissertativo-argumentativo.

A pontuação final do candidato será calculada por meio da soma das notas obtidas em cada uma das duas provas (prova objetiva e prova de redação).

Por fim, devemos destacar que a UniNorte irá usar um bônus de inclusão regional nesta edição do processo seletivo. Assim , os candidatos que cursaram e concluíram o ensino médio em uma instituição de ensino localizada no estado do Acre ou nos municípios de Guajará e Boca do Acre, no estado do Amazonas, receberão um acréscimo de 15% sobre as notas de cada prova do Vestibular de Medicina 2024.

Ficou alguma dúvida sobre as provas? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da UniNorte para mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular de Medicina UniNorte: outras modalidades de participação

Os candidatos também poderiam participar do Vestibular de Medicina da UniNorte por meio da modalidade “nota do ENEM”.

As inscrições para essa modalidade poderiam ter sido realizadas até o dia 23 de outubro e os candidatos que optaram por essa alternativa não precisarão realizar a prova nesta sexta-feira (03).

Vestibular de Medicina UniNorte: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UniNorte está oferecendo 30 vagas para o curso de graduação em Medicina ministrado no campus da instituição em Rio Branco, Acre.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina UniNorte: divulgação dos resultados

Segundo as informações do calendário oficial, o resultado do Vestibular de Medicina da UniNorte será divulgado em datas diferentes de acordo com a modalidade de participação escolhida pelo participante.

O resultado da seleção através da modalidade “nota do ENEM” foi divulgado no dia 27 de outubro.

Os candidatos que optaram pela modalidade “prova vestibular”, por sua vez, poderão acessar o resultado do Vestibular de Medicina no dia 09 de novembro. O documento estará disponível no site da UniNorte.