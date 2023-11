Unioeste encerra inscrições na próxima quinta-feira (9)

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) encerra na próxima quinta-feira, dia 9 de novembro, o período de inscrição para o Vestibular 2024. O processo seletivo tem como objetivo o preenchimento de mais de mil de vagas para o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o cronograma, a Unioeste receberá as inscrições até as 17h (horário de Brasília) até o último dia de inscrição. Podem se inscrever os estudantes que têm o enisno médio completo ou que estejam em vias de concluir essa etapa da educação formal.

Com a oferta de mais de 1,2 mil vagas, esse processo seletivo é uma ótima oportunidade para estudantes que buscam qualificação profissional de nível superior.

Confira a seguir como se inscrever para participar do Vestibular 2024 e mais informações sobre o processo seletivo!

Vestibular 2024: Inscrições

Como acontece tradicionalmente, a universidade está recebendo as inscrições via Internet. Nesse sentido, para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da Unioeste e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição até 17h de 9 de novembro.

Além de informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, no momento da inscrição, o estudante deve escolher uma opção de curso de graduação e informar se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.



Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição até a próxima sexta-feira, dia 10 de novembro. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 196,00.

Isenção da taxa

O edital do Vestibular 2024 prevê que a Unioeste concederá a isenção da taxa de inscrição para os candidatos que estejam regularmente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Os candidatos ex-detentos também têm a possibilidade de isenção.

De acordo com o cronograma, os pedidos de isenção serão recebidos exclusivamente no momento da inscrição, no período de 11 de setembro a 09 de novembro. Portanto, os interessados deverão enviar a solicitação no site da Unioeste, juntamente com a sua inscrição.

Provas do Vestibular 2024

A classificação dos candidatos inscritos nesse processo seletivo será estabelecida a partir das notas por eles obtidas em provas aplicadas pela Unioeste. Conforme estabelecido no edital, a avaliação abarcará os conteúdos das disciplinas do ensino médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para o dia 17 de dezembro, e acontecerá em dois turnos.

Haverá locais de prova nos municípios para os quais há oferta de vagas. Nesse sentido, a aplicação das provas acontecerá em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 17 de novembro.

Ainda conforme indicado no edital, no período da manhã, os estudantes responderão a 27 questões de Língua Estrangeira, Portuguesa, Literatura e uma redação. No turno da tarde, 72 questões serão sobre Biologia, História, Matemática, e outras.

Oferta de vagas

Ainda conforme indica o edital, a oferta total da Unioeste é de 1.260 vagas em mais de 60 cursos ofertados em 5 campi, localizados em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

Em todos os seus vestibulares, a Unioeste reserva parte das vagas para o cumprimento das suas políticas de ações afirmativas. Desse modo, haverá vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (vaga PCD), para estudantes de Escola Pública (vaga EP) e para Pretos e Pardos e Indígenas (vaga PPI).

No caso dos candidatos aprovados dentro da reserva de vagas para negros, há uma etapa obrigatória de heteroidentificação para garantir a vaga.

Acesse o site da Unioeste para mais detalhes.

