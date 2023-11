UNIP divulga resultado nesta segunda-feira (06)

A Universidade Paulista (Unip) é uma instituição de ensino superior privada que foi criada no ano de 1988 e possui unidades em todo o país.

A Unip oferece diversas opções de oportunidades e cursos de graduação para os seus estudantes, mas o maior destaque da instituição é Medicina, ambicionado por vestibulandos de todas as partes do país.

Os candidatos que participaram da última edição do processo seletivo da Unip devem ficar atentos. Nesta segunda-feira, dia 06 de novembro, a instituição divulgou o resultado do Vestibular de Medicina 2024.

Dessa maneira, para que você possa acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unip. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unip 2024: resultado é divulgado

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo disponível na página da Fundação Vunesp, o resultado do Vestibular de Medicina 2024 da Unip foi divulgado nesta segunda-feira, dia 06 de novembro.

O resultado já está disponível no site oficial da Unip e pode ser acessado por todos os candidatos. Não é preciso fazer login ou cadastro no site para visualizar a lista de classificação geral.

Além do resultado final, a Unip também disponibilizou orientações para os candidatos aprovados no processo seletivo e que, dessa forma, deverão se matricular na instituição. Dentre as instruções publicadas, podemos citar a lista de documentos necessários para a realização da matrícula na Unip.

Segundo as informações divulgadas, os candidatos convocados deverão realizar a matrícula presencialmente no campus para o qual ele foi aprovado, após a verificação dos documentos apresentado. A verificação, por sua vez, deve ser feita de forma online.



Por fim, devemos ressaltar que todos os candidatos deverão agendar uma data para realização da matrícula. O agendamento pode ser feito de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Unip. Para preencher o formulário é preciso realizar login com número de CPF e senha.

Todas as matrículas poderão ser feitas até o dia 11 de novembro. Os candidatos da lista de espera poderão ser convocados após esse período: segundo o calendário oficial, a Unip irá divulgar a segunda chamada do Vestibular de Medicina 2024 em 13 de novembro.

Ficou com alguma dúvida sobre o resultado ou as matrículas? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Unip e consulte mais informações.

Vestibular de Medicina Unip 2024: funcionamento das inscrições

O período de inscrições no Vestibular de Medicina 2024 da Unip foi encerrado no dia 15 de setembro e os candidatos puderam se inscrever somente através do site da Unip.

Nesta edição do processo seletivo, a Unip ofereceu aos candidatos a possibilidade de participar do Vestibular de Medicina através duas modalidades de seleção:

Nota do ENEM , Exame Nacional do Ensino Médio;

Prova presencial.

Os candidatos que operam pela modalidade “prova presencial” precisaram realizar uma prova no dia 08 de outubro. O exame foi aplicado seguintes cidades: Campinas, Santana de Parnaíba, São José do Rio Pardo, São Paulo e Sorocaba.

A prova do Vestibular de Medicina da Unip foi composta por uma redação e 50 questões de múltipla escolha distribuídas da seguinte forma:

20 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química);

10 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia, História, Filosofia e Sociologia);

15 questões de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Língua Inglesa);

5 questões de Matemática e suas Tecnologias (Matemática).

De acordo com o edital do Vestibular de Medicina, a nota final de cada candidato no processo seletivo foi calculada com base na média simples das pontuações obtidas em cada uma das provas.

Por outro lado, os estudantes que optaram pela modalidade “nota do ENEM” não precisaram participar da prova presencial, uma vez que a seleção aconteceu com base na pontuação obtida na prova do ENEM. A Unip aceitou as notas do ENEM obtidas entre os anos de 2015 e 2022.

Vestibular de Medicina Unip 2024: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Unip ofereceu 400 vagas para o curso de Medicina ministrado em diferentes unidades da instituição. Veja a distribuição de vagas a seguir :

100 vagas para o campus de Campinas/SP;

100 vagas para o campus de Santana do Parnaíba – Alphaville/SP;

100 vagas para o campus de São José do Rio PardoSP;

100 vagas para o campus de Sorocaba/SP.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.