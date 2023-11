UNIPÊ divulga gabarito do Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ) é uma instituição de ensino particular com sede principal na cidade de João Pessoa, Paraíba.

A instituição oferece mais de 90 cursos de graduação e 145 de pós-graduação. Mas, o maior destaque da UNIPÊ é o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todo o país.

O processo seletivo da UNIPÊ está em andamento e os candidatos inscritos devem ficar atentos aos comunicados da instituição. Na última segunda-feira, 30 de outubro, a UNIPÊ divulgou o gabarito preliminar do Vestibular de Medicina 2024.

Assim, para que você possa acessar o gabarito, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNIPÊ. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNIPÊ: gabarito já está disponível

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, a UNIPÊ divulgou o gabarito preliminar da prova de questões objetivas do Vestibular de Medicina 2024 na última segunda-feira, 30 de outubro.

O gabarito já pode ser acessado por todos os candidatos. O documento está disponível em formato PDF no site da UNIPÊ e não é preciso realizar nenhum tipo de login ou cadastro na plataforma para visualizar o gabarito.

Mas, é importante destacar que a versão do gabarito divulgada na última segunda-feira não é a definitiva. A UNIPÊ irá analisar os recursos enviados pelos candidatos e divulgará a versão definitiva do gabarito em breve. O documento será disponibilizado no site oficial da instituição.

Ficou com alguma dúvida sobre o gabarito da prova? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da UNIPÊ e consulte mais informações.



Vestibular de Medicina UNIPÊ: divulgação do resultado

Todos os candidatos inscritos no Vestibular de Medicina 2024 da UNIPÊ devem ficar atentos, uma vez que a instituição irá divulgar comunidades importantes ao longo das próximas semanas.

A lista de classificação geral do Vestibular de Medicina 2024, por exemplo, será divulgada pela UNIPÊ no dia 06 de novembro, a partir das 16h. O documento estará disponível na página do processo seletivo, no site da UNIPÊ. Todos os participantes aprovados no processo seletivo deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 06 e 17 de novembro.

Além disso, a UNIPÊ irá publicar uma segunda chamada de candidatos aprovados no processo seletivo. Os participantes convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula na UNIPÊ entre os dias 20 e 23 de novembro.

Vestibular de Medicina UNIPÊ: funcionamento do processo seletivo

A Vestibular de Medicina da UNIPÊ aplicou uma prova presencial para todos os candidatos. O exame foi realizado no dia 28 de outubro, das 14h às 18h.

As provas da UNIPÊ eram compostas por duas partes diferentes. Veja quais eram elas:

Prova objetiva: 45 questões objetivas (de múltipla escolha) sobre conteúdos estudados ao longo do ensino médio;

Prova de redação : com base no tema proposto pela banca examinadora, o candidato deveria escrever um texto dissertativo-argumentativo de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.

Além disso, cada uma das disciplinas na prova objetiva tinha um peso diferente:

Peso 2 para Química e Biologia;

Peso 1,6 para Matemática e Língua Portuguesa;

Peso 1 para Física, História, Geografia e Inglês.

A pontuação final dos participantes será calculada por meio da soma das notas obtidas na prova objetiva e na redação. Os participantes que obtiverem nota zero no conjunto de questões das provas objetivas ou na redação serão eliminados do Vestibular de Medicina 2024 da UNIPÊ.

Vestibular de Medicina UNIPÊ: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UNIPÊ está oferecendo 105 vagas para o curso de Medicina ministrado na sede principal do centro universitário, em João Pessoa, estado da Paraíba.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar na UNIPÊ no primeiro semestre letivo de 2024.